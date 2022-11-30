Про це повідомляє facebook-профіль Держспецзв'язку.

"Під час купівлі вживаної техніки важливо впевнитися не тільки в тому, що вона справно працює, а й перевірити пристрій на наявність загроз та очистити його від “чужих” даних. Перевстановіть операційну систему з одночасним видаленням файлів: Налаштування - Оновлення та захист - Відновлення - Відновлення початкового стану ПК - Видалити все (видалення всіх особистих файлів, програм і налаштувань) - Видалити файли та очистити диск. Процес забирає певний час, тож упевніться, що ноутбук заряджений. Перевірте ще раз систему за допомогою антивірусу. Лише після цього встановлюйте потрібні вам програми та створюйте акаунти", - наголошують у Службі.

Якщо ж ви, навпаки, продаєте вживаний ноутбук – не забудьте також подбати про безпеку.

"Зробіть резервне копіювання даних, щоб не втратити важливих документів, фото чи інших файлів. Потім вийдіть з усіх облікових записів. Після цього перевстановіть операційну систему з одночасним видаленням файлів. Для надійності можна також скористатися спеціальними програмами для очищення диска, щоб видалені файли неможливо було відновити", - йдеться у повідомленні.

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