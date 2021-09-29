Як діють різні типи вакцин від коронавірусу на організм: роз’яснення МОЗ
Міністерство охорони здоров'я розповіло, як різні типи вакцин від коронавірусу, які є в наразі в Україні, діють в організмі
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Так, в Україні можна скористатися векторною, інактивованою та мРНК-вакциною.
Векторна (рекомбінантна)
У ній використовується модифікований вірус (вектор), в який вмонтована "інструкція" для виготовлення шиповидного білка SARS-CoV-2, вектор доставляє її у клітину.
Потім імунна система розпізнає антигени й у відповідь виробляє антитіла та Т-клітини.
Приклад вакцини - AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield та SKBio).
Інактивована
Ця вакцина містить у своєму складі інактивований, тобто "вбитий" вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.
Приклад вакцини - CoronaVac/Sinovac Biotech.
мРНК-вакцина
Цей препарат містить молекули мРНК, яка кодує шипоподібний білок коронавірусу. Потрапляє в організм та надає "інструкцію" як розробити цей білок.
Імунна система розпізнає, що білок не належить людині та виробляє антитіла до нього.
Приклад вакцини - Comirnaty/Pfizer-BioNTech
Наразі українців щеплюють вакцинами AstraZeneca, Pfizer, Moderna та CoronaVac.
- Нагадаємо, Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендувала дозволити вакцинацію проти коронавірусу дітей від 12 років в Україні.
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