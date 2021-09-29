Як діють різні типи вакцин від коронавірусу на організм: роз’яснення МОЗ

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Так, в Україні можна скористатися векторною, інактивованою та мРНК-вакциною.

Векторна (рекомбінантна)

У ній використовується модифікований вірус (вектор), в який вмонтована "інструкція" для виготовлення шиповидного білка SARS-CoV-2, вектор доставляє її у клітину.

Потім імунна система розпізнає антигени й у відповідь виробляє антитіла та Т-клітини.

Приклад вакцини - AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield та SKBio).

Інактивована

Ця вакцина містить у своєму складі інактивований, тобто "вбитий" вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

Приклад вакцини - CoronaVac/Sinovac Biotech.

мРНК-вакцина

Цей препарат містить молекули мРНК, яка кодує шипоподібний білок коронавірусу. Потрапляє в організм та надає "інструкцію" як розробити цей білок.

Імунна система розпізнає, що білок не належить людині та виробляє антитіла до нього.

Приклад вакцини - Comirnaty/Pfizer-BioNTech

Наразі українців щеплюють вакцинами AstraZeneca, Pfizer, Moderna та CoronaVac.

Нагадаємо, Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендувала дозволити вакцинацію проти коронавірусу дітей від 12 років в Україні.

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