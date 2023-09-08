Як Ferrexpo співпрацює із навчальними закладами на Полтавщині

187 учнів долучилися до навчання у класах Ferrexpo за 7 років реалізації проєкту cпівпраці регіонального рівня між Ferrexpo та спеціалізованою школою №5 міста Горішні Плавні.

Проєкт передбачає навчання за поглибленою програмою вивчення дисциплін природничо-математичного циклу у профільних 10-му й 11-му класах.

Окрім цього, учасникам і учасницям проєкту пропонують ознайомчі екскурсії до підприємств компанії, виконання досліджень та спілкування із представниками різних професій і топ-менеджменту, що сприяє свідомому визначенню майбутньої професії.

Цьогоріч посвята в учні профільного 10-го класу відбулася для 29 дітей, яким традиційно вручили подарунки від Ferrexpo.

"Підтримка молоді – довготривала стратегія Ferrexpo, це інвестиції в українське майбутнє, у наше майбутнє. Діти вірять в Перемогу України, впевнені у прекрасному майбутньому української держави і наша задача - підтримати їхню впевненість, дати школярам і молоді можливість здобути якісну освіту, яка допоможе не лише відбудувати Україну, а і перетворити її у країну-лідера Європи та світу", - прокоментував Віктор Лотоус, голова правління Полтавського ГЗКу, який завітав на церемонію старту навчального року.

Випускники класу Ferrexpo, які вступають до закладів вищої освіти за спеціальностями гірничо-металургійного спрямування, затребуваними на підприємствах компанії, можуть розраховувати на подальшу підтримку компанії. Йдеться про стипендіальну програму Ferrexpo, у якій беруть участь ті, хто демонструє високі результати в навчанні. Програма передбачає виплату додаткової стипендії, надання матеріалів, необхідних для підготовки курсових та дипломних робіт, можливість проходження виробничої практики, стажування й зрештою – гарантованого працевлаштування на одному з підприємств компанії.

Наразі у стипендіальній програмі програмі взяли участь п’ятеро студентів Національного технічного університету "Дніпровська політехніка". Двоє з них уже успішно працюють на Єристівському ГЗК.

Компанія також опікується й іншими навчальними закладами в інших громадах Полтавщини.

Так, Ferrexpo профінансувала облаштування укриття для Новогалещинського ліцею: воно розраховане на одночасне перебування 200 осіб.

Облаштування укриття з урахуванням вимог комфоту і безпеки дозволило запровадити в навчальному закладі змішаний формат навчання – учні півтора роки не мали змоги переступити поріг ліцею через повномасштабне вторгнення.

Єристівський ГЗК компанії Ferrexpo напередодні навчального року надав допомогу першокласникам і дітям з інвалідністю, які навчаються у ліцеї "Лідер" села Пришиб та постійно приділяє увагу покращенню матеріально-технічної бази ліцею.

Завдяки профінансованому компанією надійному укриттю ця школа цьогоріч здійснювати очну форму навчання.