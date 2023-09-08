Як Ferrexpo співпрацює із навчальними закладами на Полтавщині
Спеціалізований клас Ferrexpo, стипендіальна програма для студентів, облаштування укриття, подарунки першокласникам та інші формати співпраці із навчальними закладами на Полтавщині практикує гірнича компанія Ferrexpo
187 учнів долучилися до навчання у класах Ferrexpo за 7 років реалізації проєкту cпівпраці регіонального рівня між Ferrexpo та спеціалізованою школою №5 міста Горішні Плавні.
Проєкт передбачає навчання за поглибленою програмою вивчення дисциплін природничо-математичного циклу у профільних 10-му й 11-му класах.
Окрім цього, учасникам і учасницям проєкту пропонують ознайомчі екскурсії до підприємств компанії, виконання досліджень та спілкування із представниками різних професій і топ-менеджменту, що сприяє свідомому визначенню майбутньої професії.
Цьогоріч посвята в учні профільного 10-го класу відбулася для 29 дітей, яким традиційно вручили подарунки від Ferrexpo.
"Підтримка молоді – довготривала стратегія Ferrexpo, це інвестиції в українське майбутнє, у наше майбутнє. Діти вірять в Перемогу України, впевнені у прекрасному майбутньому української держави і наша задача - підтримати їхню впевненість, дати школярам і молоді можливість здобути якісну освіту, яка допоможе не лише відбудувати Україну, а і перетворити її у країну-лідера Європи та світу", - прокоментував Віктор Лотоус, голова правління Полтавського ГЗКу, який завітав на церемонію старту навчального року.
Випускники класу Ferrexpo, які вступають до закладів вищої освіти за спеціальностями гірничо-металургійного спрямування, затребуваними на підприємствах компанії, можуть розраховувати на подальшу підтримку компанії. Йдеться про стипендіальну програму Ferrexpo, у якій беруть участь ті, хто демонструє високі результати в навчанні. Програма передбачає виплату додаткової стипендії, надання матеріалів, необхідних для підготовки курсових та дипломних робіт, можливість проходження виробничої практики, стажування й зрештою – гарантованого працевлаштування на одному з підприємств компанії.
Наразі у стипендіальній програмі програмі взяли участь п’ятеро студентів Національного технічного університету "Дніпровська політехніка". Двоє з них уже успішно працюють на Єристівському ГЗК.
Компанія також опікується й іншими навчальними закладами в інших громадах Полтавщини.
Так, Ferrexpo профінансувала облаштування укриття для Новогалещинського ліцею: воно розраховане на одночасне перебування 200 осіб.
Облаштування укриття з урахуванням вимог комфоту і безпеки дозволило запровадити в навчальному закладі змішаний формат навчання – учні півтора роки не мали змоги переступити поріг ліцею через повномасштабне вторгнення.
Єристівський ГЗК компанії Ferrexpo напередодні навчального року надав допомогу першокласникам і дітям з інвалідністю, які навчаються у ліцеї "Лідер" села Пришиб та постійно приділяє увагу покращенню матеріально-технічної бази ліцею.
Завдяки профінансованому компанією надійному укриттю ця школа цьогоріч здійснювати очну форму навчання.
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