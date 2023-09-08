Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Полтавщина Як Ferrexpo співпрацює із навчальними закладами на Полтавщині
Новини компаній

Як Ferrexpo співпрацює із навчальними закладами на Полтавщині

8 вересня, 2023 п'ятниця
12:48
Полтавщина Спеціалізований клас Ferrexpo в школі Горішніх Плавнів

Спеціалізований клас Ferrexpo, стипендіальна програма для студентів, облаштування укриття, подарунки першокласникам та інші формати співпраці із навчальними закладами на Полтавщині практикує гірнича компанія Ferrexpo

187 учнів долучилися до навчання у класах Ferrexpo за 7 років реалізації проєкту cпівпраці регіонального рівня між Ferrexpo та спеціалізованою школою №5 міста Горішні Плавні. 

Проєкт передбачає навчання за поглибленою програмою вивчення дисциплін природничо-математичного циклу у профільних 10-му й 11-му класах. 

Окрім цього, учасникам і учасницям проєкту пропонують ознайомчі екскурсії до підприємств компанії, виконання досліджень та спілкування із представниками різних професій і топ-менеджменту, що сприяє свідомому визначенню майбутньої професії. 

Цьогоріч посвята в учні профільного 10-го класу відбулася для 29 дітей, яким традиційно вручили подарунки від Ferrexpo.

"Підтримка молоді – довготривала стратегія Ferrexpo, це інвестиції в українське майбутнє, у наше майбутнє. Діти вірять в Перемогу України, впевнені у прекрасному майбутньому української держави і наша задача - підтримати їхню впевненість, дати школярам і молоді можливість здобути якісну освіту, яка допоможе не лише відбудувати Україну, а і перетворити її у країну-лідера Європи та світу", - прокоментував Віктор Лотоус, голова правління Полтавського ГЗКу, який завітав на церемонію старту навчального року. 

Випускники класу Ferrexpo, які вступають до закладів вищої освіти за спеціальностями гірничо-металургійного спрямування, затребуваними на підприємствах компанії, можуть розраховувати на подальшу підтримку компанії. Йдеться про стипендіальну програму Ferrexpo, у якій беруть участь ті, хто демонструє високі результати в навчанні. Програма передбачає виплату додаткової стипендії, надання матеріалів, необхідних для підготовки курсових та дипломних робіт, можливість проходження виробничої практики, стажування й зрештою – гарантованого працевлаштування на одному з підприємств компанії. 

Наразі у стипендіальній програмі програмі взяли участь п’ятеро студентів Національного технічного університету "Дніпровська політехніка". Двоє з них уже успішно працюють на Єристівському ГЗК.  

Компанія також опікується й іншими навчальними закладами в інших громадах Полтавщини.

Так, Ferrexpo профінансувала облаштування укриття для Новогалещинського ліцею: воно розраховане на одночасне перебування 200 осіб. 

Облаштування укриття з урахуванням вимог комфоту і безпеки дозволило запровадити в навчальному закладі змішаний формат навчання – учні півтора роки не мали змоги переступити поріг ліцею через повномасштабне вторгнення.

Єристівський ГЗК компанії Ferrexpo напередодні навчального року надав допомогу першокласникам і дітям з інвалідністю, які навчаються у ліцеї "Лідер" села Пришиб та постійно приділяє увагу покращенню матеріально-технічної бази ліцею.

Завдяки профінансованому компанією надійному укриттю ця школа цьогоріч  здійснювати очну форму навчання.


 
освіта
Ferrexpo
Читайте також:
Кирило Буданов
7 вересня, 2023 четвер
"Засмучені": Буданов розповів, що РФ робить після того, як Україна переманила пілота з гелікоптером Мі-8
Вірменія
7 вересня, 2023 четвер
Голова Європейської партії Вірменії: країна завершує свої стосунки з російською імперією
Держсекретар США Блінкен у Києві
6 вересня, 2023 середа
"Підходимо до критичного етапу війни": дипломат Огризко назвав причини візиту Блінкена до Києва
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.43
    Купівля 37.43
    Продаж 38.17
  • EUR
    Купівля 40.25
    Продаж 41.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
8 вересня
14:02
OPINION
Тарас Загородній
Держаудитслужба зриває оборонні закупівлі
13:51
російський військовий корабель
Наразі росіяни не блокують судна у Чорному морі, вони охороняють свої пункти дислокації, - ВМС
13:40
Товариство Червоного Хреста допоможе з фінансовою компенсацією українським громадянам, які прихистили ВПО
13:37
МЗС
Україна закликає запровадити нові міжнародні санкції проти організаторів псевдовиборів на ТОТ
13:35
Оновлено
Кривий Ріг
Росіяни вдарили ракетою по адмінбудівлі поліції у Кривому Розі: загинув правоохоронець, кількість постраждалих зросла до 54
13:27
Вірші митців "Розстріляного відродження" прозвучать в альбомі "Тріумф слова" гурту "Гайдамаки"
13:09
поле, пшениця, зерно
Польський урядовець заявив, що скарги України через зернове ембарго є тиском і погрозами, які не матимуть успіху
12:44
Оновлено
Херсонщина
Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: загинули 3 людини
12:32
Бердянськ
В окупованому Бердянську пролунали вибухи на території "виборчої дільниці", - Федоров
12:18
Оновлено
відключення електроенергії
Через обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях України
12:17
крилата ракта "Калібр"
Армія РФ утримує у Чорному морі ракетоносій із 8 "калібрами"
12:12
Оновлено
Ілон Маск
Маск прокоментував інформацію біографа про вимкнення Starlink біля Криму. В ОП відреагували
12:01
Україна повернула батькам 9 дітей, які перебували в тимчасовій окупації
12:00
OPINION
Юрій Бутусов
Чому немає подяк Резнікову з окопів
11:50
Анонс
F-16
На Еспресо документальний фільм про те, як захищали українське небо та збивали російських льотчиків
11:47
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ контролюють понад половину Кліщіївки та просуваються далі, - екскомандир полку "Азов" Жорін
11:46
Оновлено
Суми
Армія РФ завдала ракетного удару по Сумах: постраждали 2 людини
11:27
Огляд
світ, міжнародний огляд
Український контрнаступ набирає обертів, як Росія намагається його уповільнювати, Блінкен засудив "фіктивні вибори" на окупованих територіях. Акценти світових ЗМІ 8 вересня
11:25
Новини компаній
Представники українських компаній на Економічному форумі в Карпачі розповіли про поточні та повоєнні потреби країни
11:19
Оновлено
Маріуполь, завали Драмтеатру
"Катюша" у виконанні "китайської оперної діви" на руїнах драмтеатру Маріуполя. МЗС України очікує пояснень від Пекіна
11:02
Верховна Рада
Безплатна освіта в обмін на військову службу: Раді пропонують внести зміни до закону про мобілізацію
10:56
Армію дронів поповнили 3 тис. операторів БПЛА
10:49
руйнування, Сумщина
Армія РФ протягом доби атакувала 10 регіонів України: 3 загиблих, 18 поранених
10:29
СБУ затримала росіянку, яка коригувала удари по Сумах 7 вересня
10:06
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 вересня: гривня продовжує слабшати щодо долара
10:06
OPINION
Мрідула Гош
Саміт G20 в Індії: з Росією та без України
09:49
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
На ділянці Роботине - Новопрокопівка окупанти намагаються створити загрозу з флангів,- Згурець
09:42
Куба
На Кубі заарештували 17 людей, які вербували найманців для війни РФ проти України
09:31
G20 Делі
У Делі через саміт G20 на три дні закрили усі заклади освіти та харчування
09:10
Оновлено
Обстріл, ракетний удар, Одеська область
Росіяни вп’яте за тиждень атакували Одещину дронами: пошкоджено нежитлову будівлю
09:05
Тайсон Ф'юрі та Френсіс Нганну (праворуч)
Суперник потролив Ф'юрі через зайву вагу під час дуелі поглядів
09:00
Огляд
ПВК Вагнер
Що очікувати від ПВК Вагнера після смерті Пригожина: історія злету і падіння бізнес-імперії "кухаря Путіна"
09:00
різдво пресвятої богородиці
Різдво Пресвятої Богородиці: заборони та традиції
08:46
Оновлено
росія обстріляла ринок у Костянтинівку
Кількість поранених через російський удар по Костянтинівці зросла до 37, загинули 16 людей
08:33
Оновлено
обстріл Запоріжжя
РФ вдарила ракетами по цивільній інфраструктурі Запоріжжя: постраждала людина
08:21
Верховна Рада
Нардепи після повномасштабного вторгнення накупили собі автівок на $3 млн, - Bihus.info
08:05
OPINION
Віталій Бала
Справа Коломойського може відкрити ящик Пандори топкорупції в Україні
07:51
Оновлено
розбита російська техніка
Українські військові знищили 640 окупантів, 23 танки та 31 артсистему, - Генштаб
07:44
збитий "Шахед"
Нічна атака на Одещину: сили ППО знищили 16 із 20 дронів
07:43
Ліонель Мессі (в центрі), Аргентина - Еквадор, відбір ЧС-2026
Гол Мессі приніс Аргентині перемогу на старті відбору ЧС-2026
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV