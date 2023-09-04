Як Ferrexpo впроваджує стратегію різноманіття: кейс залізорудної компанії

Впровадження політики DEI (diversity, equity, inclusion) є не тільки трендом, але і потребою у сучасному бізнес-середовищі. Практика різноманітності робочої сили сприяє кращому прийняттю рішень і більш продуктивному робочому середовищу. Такого підходу все частіше очікують від роботодавців не тільки співробітники, але й інші сторони, зокрема, інвестори та клієнти.

Кейс Ferrexpo – швейцарської залізорудної компанії з активами в Україні – перший у великому українському бізнесі, що демонструє комплексний і системний підхід до цих питань.

За три роки її дії групі вдалося досягти вагомих результатів. Аби вивчити свій прогрес, Ferrexpo стала першою в Україні компанією-учасником дослідження інклюзивності вітчизняного бізнесу. Її показник склав 68,6 зі 100 ("задовільно"), що на три бали вище середнього по країні.

За час дії стратегії кількість жінок на керівних посадах в Грейд 10+ (менеджерський склад) зросла на 60%. Зокрема, до складу правління Ferrexpo увійшла директорка із персоналу, посади директора із охорони праці та промислової безпеки та головного маркшейдера обійняли жінки. Чотири жінки стали водійками великовантажних авто, три – елекрогазозварювальницями. Загалом близько 100 співробітниць компанії працюють за "нежіночим" фахом.

Зараз жінки складають близько третини персоналу Ferrexpo, проте серед керівників ця цифра менша. Компанія прагне до 2030 року збільшити кількість жінок на керівних посадах до 25%.

Принципи DEI Ferrexpo

У 2021 році Ferrexpo очолила рейтинг компаній, дружніх до родин, серед підприємств ГМК та увійшла до десятки найкращих роботодавців в країні згідно з Українським індексом корпоративної рівності. Окрім того, група здобула перемогу у номінації "Різноманітність та інклюзивність" престижної премії HR Pro Awards 2021.

Напрям DEI став важливою частиною бізнес-стратегії групи. У результаті середній річний рівень плинності кадрів Ferrexpo знизився на 2%, продуктивність зросла на 15%, а залученість персоналу складає 75%.

Увага до освіти

У рамках своєї стратегії рівності та інклюзивності компанія запровадила низку потужних освітніх модулів.

У 2021-му Ferrexpo заснувала школу жіночого лідерства Fe_Munity — освітню платформу, спрямовану на отримання необхідних знань та компетенцій для подальшого професійного росту. Також була створена Fe_Munity Alumna — спільнота випускниць, яким надається менторська підтримка.

Минулого року компанія запустила оновлену програму Fe_munity, масштабувавши її на всю країну. В рамках програми 80 працівниць компанії та 50 жінок з різних куточків України отримали підтримку та знання від 25 спікерок, персональне менторство від 50 менторок та професійний самоаудит. Навчання тривало чотири місяці, охопивши різні теми — від актуалізації амбіцій до розроблення стратегії розвитку проєктів та управління ризиками.

У 2022 році Ferrexpo також долучилася до проєкту "Прогресія", ініційованого Biasless спільно з ГО "Післязавтра", UNWomen Ukraine та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. Компанія надала п’ятьом авторкам проєктів гранти по 100 тис. грн на створення дитячого лідерського табору, пошиття адаптивного одягу для людей з інвалідністю, реалізацію соціальних проєктів для бійчинь ЗСУ, активних жінок та членів родин працівників критичної інфраструктури.

Окрім того, Ferrexpo Inclusion School продовжила навчати учасників принципам інклюзивності, гендерної рівності та недискримінації. Від старту проєкту навчання у його рамках пройшли 100 керівників різних рівнів, щоб стати амбасадорами якісних змін в компанії. Минулого року випускниками школи стали 200 співробітників компанії, 30 представників влади та громад, в яких працюють підприємства Ferrexpo.

Відгук на світові тренди

Група також долучається до всеукраїнських DEI- заходів і у багатьох питаннях стала трендсеттером.

У 2020-му Ferrexpo підписала Декларацію задля ґендерної рівності та запобіганню домашньому насильству. Роком раніше її ініціювали представництво UNFPA в Україні, Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) та Центр "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності". У рамках декларації компанії-підписанти зобов’язалися докласти максимум зусиль задля того, щоб до 2025-го запровадити гендерно чутливі підходи в роботі, створити умови для гідної праці та рівної зайнятості, сприяти запобіганню домашньому насильству тощо.

У 2021-му Ferrexpo однією із перших компаній гірничодобувної галузі приєдналася до глобальної акції "16 днів проти гендерно зумовленого насильства". На підприємствах групи провели відповідну інформаційну кампанію, тематичні навчальні семінари, анонімне корпоративне опитування працівників і працівниць щодо проявів насильства на робочому місці та в родині.

У травні 2021 року в Україні набув чинності закон, який зрівняв права чоловіків і жінок на декретну відпустку. У Ferrexpo програма чоловічого декрету почала діяти ще до того, як її гарантували на законодавчому рівні. Сімейним парам, що працюють на підприємствах групи, запропонували компенсацію у зарплаті для дружин на час перебування чоловіка у декретній відпустці, якщо його заробітна плата вища. Окрім того, був створений чоловічий клуб, надана можливість отримати допомогу дитячого психолога, педагогів.

У 2022 році Ferrexpo підписала Принципи розширення прав і можливостей жінок (Women Empowerment Principles – WEPs), ініційовані Глобальним договором ООН та ООН Жінки. Ініціатива WEPs нараховує 7 принципів, що сприяють гендерній рівності, справедливому ставленню до чоловіків та жінок на роботі, допомагають бізнесу забезпечувати здоров’я, безпеку та благополуччя всіх працівників, сприяють вихованню та професійному розвитку жінок тощо.

Wellbeing-ініціативи

Філософія, яку декларує Ferrexpo — культура, у якій безпеку та благополуччя (wellbeing) співробітників ставлять вище інших аспектів бізнесу. З 2020 року компанія проводить онлайн навчання для всіх співробітників по чотирьох напрямках (ментальне, психологічне, фізичне та фінансове благополуччя). На постійній основі діє лінія психологічної підтримки, де працівники можуть отримати індивідуальні консультації.

У червні 2021 року була організована школа wellbeing-офіцерів для 50 лінійних керівників Ferrexpo. Протягом 5 тижнів для них висвітлювали теми розпізнавання емоційного стану команди, оцінки фізичного здоров’я, ефективного зворотного зв’язку.

Того ж року у компанії розробили та реалізували блокнот Wellbeing, який, зокрема, допомагав співробітникам визначитись із цілями та реалізацією.

Із початком повномасштабного вторгнення РФ Ferrexpo розширила послуги wellbeing-програми для співробітників компанії на місцеві школи, громади та переселенців, які знайшли прихисток у Горішніх Плавнях. Понад 100 педагогів міста пройшли тримісячне навчання зі стресостійкості та познайомились з основами психологічної підтримки своїх учнів. Для переселенців та жителів громад відкрили безплатний доступ до лінії психологічної підтримки компанії.

"Після успішного впровадження DEI–програм не лише компанія, а й уся громада отримала свідомих, щасливих та мотивованих жінок та чоловіків, які прагнуть до розбудови культури різноманітності, рівності, відкритості та взаємоповаги, а також готові впроваджувати якісні зміни не лише в компанії, а й громадах", — зазначила Ганна Адом, членкиня правління ПрАТ Полтавський ГЗК, директорка з управління персоналом та побуту Ferrexpo в Україні.

Найближчі плани

На поточний рік компанія запланувала:

запуск програми розвитку та самопізнання для підлітків міста Femunity Teens,

проведення скринінг-опитування, аби проаналізувати психологічний стан співробітників та запровадити коригуючі методи підтримки,

облаштування кімнати релаксу на базі цехів,

запуск пілотного проєкту “Чат-бот Вдячності”, де працівники компанії можуть дякувати колегам за підтримку у роботі, професіоналізм, ефективність, слідування цінностям компанії.

Війна в Україні наклала відбиток на соціальну стратегію компанії. У 2023 році Ferrexpo відкриває додаткову лінію психологічної підтримки для тих, хто втратив рідних. Її мета — надати антикризову підтримку родичам загиблих співробітників, що були призвані до Збройних сил України із Полтавського, Єристівського та Біланівського ГЗК.

Як зауважила Ганна Адом, попри війну, різноманніття, рівність та інклюзивність залишаються обов’язковою складовою стратегії розвитку Ferrexpo. Тому в компанії не тільки не відмовилися від реалізації DEI -стратегії, а й розширили свої програми на всеукраїнському рівні, адже переконані, що вмотивовані українці та українки — потужна рушійна сила для пришвидшення нашої перемоги та подальшої відбудови України.