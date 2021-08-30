Як людина - найчесніший і добрий, - один з найдорожчих футболістів України про нового тренера збірної

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Youtube-канал УАФ.



За словами Миколенка, Петраков є найчеснішим тренером.



"Знову повернулися до збірної України, вже з новим тренером. Два з половиною роки тому ми працювали разом. Звичайно радий був, що призначили тренера, з яким я тривалий час працював в юнацьких збірних. Тренерські якості безглуздо обговорювати. Я не тренер, не експерт. Як людина - Петраков - найчесніший і добрий", - сказав Віталій Миколенко.

На збірну України вже наступного тижня чекають два відбіркові матчі чемпіонату світу - проти Казахстану (1 вересня у Нур-Султані) та Франції (4 вересня у Києві). Крім цього, команда Петракова 8 вересня у Плзені проведе товариську зустріч з Чехією.

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