Як людина - найчесніший і добрий, - один з найдорожчих футболістів України про нового тренера збірної
Захисник збірної України Віталій Миколенко розповів, яким є Олександр Петраков - новий головний тренер національної команди
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Youtube-канал УАФ.
За словами Миколенка, Петраков є найчеснішим тренером.
"Знову повернулися до збірної України, вже з новим тренером. Два з половиною роки тому ми працювали разом. Звичайно радий був, що призначили тренера, з яким я тривалий час працював в юнацьких збірних. Тренерські якості безглуздо обговорювати. Я не тренер, не експерт. Як людина - Петраков - найчесніший і добрий", - сказав Віталій Миколенко.
На збірну України вже наступного тижня чекають два відбіркові матчі чемпіонату світу - проти Казахстану (1 вересня у Нур-Султані) та Франції (4 вересня у Києві). Крім цього, команда Петракова 8 вересня у Плзені проведе товариську зустріч з Чехією.
- Нагадаємо, 29 серпня Олександр Петраков заявив, що категорично не викликатиме футболістів, які грають у Росії.
- Після цього новий головний тренер збірної України Олександр Петраков представив своїх асистентів у національній команді.
- 30 серпня збірна України вирушила у Нур-Султан, де зіграє матч кваліфікації ЧС-2022 проти Казахстану.
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