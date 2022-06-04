Як "людина згори". "Слуга" Безугла командує військовими у Сєвєродонецьку, - Яніна Соколова
Народна депутатка України, членкиня партії та фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла координує дії командування в районі міста Сєвєродонецька Луганської області
Про це із посиланням на інформацію від очевидців - офіцерів ЗСУ у суботу, 4 червня 2022 року, у фейсбуці повідомила журналістка Яніна Соколова.
"Депутат від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла темним лицарем від Офісу президента контролює військові операції у Северодонецьку. Дає вказівки командуванню. Висловлює претензії, хто де і як має бути, і в цілому координує дії військових як "людина згори", - заявила Соколова.
Як наголошує журналістка, таку інформацію нею отримано від військових, "які категорично проти втручання політиків у стратегічні рішення для країни і життя людей".
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"Якого біса політик впливає на справи не її парафії, не ясно. І чому Офіс президента шле туди цю пані, якщо є роками перевірені, натреновані, професійні командири - не зрозуміло самим командирам. Але найголовніше: хто нестиме відповідальність за наслідки вказівок цієї пані на фронті", - зазначила Яніна Соколова.
У ситуацію з Безуглою у Сєвєродонецьку, на її думку, має струтитися президент.
"Володимир Зеленський, якщо Ви не у курсі, зверніть увагу будь ласка. Довіра керівного складу між собою, генштабу і Міноборони, не потребує політикинь- агентів. Тим більше у країні, яка воює, є чимало справ у комітеті ВР, до якого входить Безугла. Військові самі впораються", - сказала журналістка.
При цьому вона навела фотопідтвердження своєї заяви щодо Безуглої у Сєвєродонецьку.
"Це фото мені надіслали друзі військові. Фото зроблене у штабі на сході країни", - наголосила Яніна Соколова.
Довідка
Мар'яні Безуглій 34 роки.
Має медичну освіту. До обрання у парламент працювала у поліклініці.
Пропонувала прийняти законопроєкт, що дозволив би командирам самостійно розстрілювати підлеглих за непокору. Після гучного скандалу цю ініціативу було відкликано.
Окрім того, 2 червня 2022 року, очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в інтерв'ю Ліга.net заявив про неправомірність вимоги Безуглої аби він, Гайдай, інформував її щодо місця свого перебування.
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