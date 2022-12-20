Про це пише у телеграмі пресслужба Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"В Україні продовжують екстрені відключення електрики. Це може застати зненацька, в тому числі коли ви користуєтесь банкоматом або терміналом", - пишуть в Мінреінтеграції.

У такому разі українцям радять телефонувати на гарячу лінію свого банку, картка, якого залишилася у пристрої, та подавати заявку на повернення коштів. До прикладу, якщо це ПриватБанк, то номер - 3700.

Оператору необхідно повідомити номер термінала, адресу, внесену суму і приблизний час проведення операції. Коли заявка буде опрацьована і гроші в терміналі перерахують, а недоотримані кошти повернуть на карту.

Повідомляється, що отримати готівку можна й на касах магазинів, аптек та АЗС.

Для цього необхідно здійснити будь-яку покупку, під час розрахунку карткою попросити касира зняти готівку. Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6 000 гривень.

Крім того, можна зняти готівку з карти у відділеннях Укрпошти та Нової Пошти.

Ощадбанк повідомив, що від 24 листопада українці можуть знімати готівку в його банкоматах без комісії з карток будь-яких банків.

ПриватБанк встановив єдині ліміти на отримання готівки для українських банків: тепер усі абоненти можуть зняти до 20 тис. гривень.

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