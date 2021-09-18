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Як НКВС-КДБ знущався з легендарного "динамівця" Костянтина Щегоцького. Розсекречено документи

18 вересня, 2021 субота
21:01
Спорт Костянтин Щегоцький

"У різноманітних рейтингах найкращих українських футболістів усіх часів неодмінно буде це ім’я - Костянтин Щегоцький. Улюбленець київських уболівальників 1930-х, капітан "Динамо", перший в Україні гравець-орденоносець - це все про нього"

Такими словами починається присвячене Щегоцькому велике документальне дослідження київського історика і архівіста Едуарда Андрющенка, яке оприлюднено сьогодні, 18 вересня 2021 року, передає Еспресо.TV.

Як зазначає автор, у вересні 1938 року, у розпал сезону, глядачі на стадіонах почали помічати, що "Щипа" - таке прізвисько закріпилося за гравцем - перестав виходити на поле. Справа була не в травмі чи переході до іншої команди. Усі добре розуміли, куди може раптово зникнути людина, але казати про це вголос майже ніхто не наважувався.

"Так, Костянтин Щегоцький був арештований НКВС. Лише пів століття потому, перед смертю, він трохи привідкрив завісу таємниці навколо тієї справи. Як виявилося тепер, про деякі речі футболіст промовчав - зокрема про те, що звинувачення мали безпосередній стосунок до його спортивної кар’єри", - пише Андрющенко.

Спираючись на розсекречені архіви радянських спецслужб, автор встановив, що капітана під тортурами та під впливом "підсадного" співкамерника змусіли "зізнатися" в "співпраці" з турецької розвідкою та диверсійній діяльності зі "споювання команди".

Обмовляти Щегоцького змусіли підлеглих йому спортсменів.

При цьому Андрющенко наводить як детальні "свідчення" цих осіб, їхні імена, прізвища і світлини, так і спростування заявленого ними з достовірних джерел.

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Загалом Щегоцький провів у камері 15 місяців. Спершу на Короленка, 33 (зараз це вулиця Володимирська), а потім у Лук'янівській в'язниці. 

Після усунення Єжова, коли НКВС очолив Лаврентій Берія, спортсмена відпустили, але так до кінця життя і не реабілітували. Серед можливих причин, якими при прийнятті такого рішення керувалися в КДБ, Едуард Андрющенко називає походження капітана "Динамо" із заможної (буржуазної) родини (до більшовицького перевороту 1917-го тато Костянтина Щегоцького був експортером вина,а матері належав ресторан), родичів за кордоном, неприховане захоплення вискоим рівнем життя на Заході, де він до Другої світової війни бував на змаганнях, а також любовний, а згодом і сімейний зв'язок з етнічною німкенею, красунею Єлизаветою Гейхер, начебто замішаною у сприянні тим, хто не бажав йти на фронт.

З початоком гітлерівської окупації Щегоцький опинився в концтаборі у Боярці, звідки утік на підконтрольну СРСР територію й згодом опинився в евакуації у Ташкенті, де й познайомився з Гейхер.

Після завершення війни пара повернулася до Києва. Виховували прийомного сина.


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Динамо
КДБ
НКВС
Едуард Андрющенко
розсекречені архіви
КДБ. НКВС
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