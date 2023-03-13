Як оформити пенсію за кордоном: Мінсоцполітики надало роз'яснення

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

Зазначається, що для цього потрібно зайти на вебпортал та вибрати вкладку "Заява про призначення пенсії", ознайомитись з інформацією, яка з’явиться на екрані, і потім перейти за посиланням "Вхід".

Увійти до особистого кабінету можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Після входу виконати такі кроки:

Крок 1 – у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" оберіть вкладку "Заява на призначення пенсії". Дайте згоду на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про опрацювання Вашої заяви. Натисніть "Продовжити" та оберіть вид пенсії, наприклад – "Пенсія за віком";

– у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" оберіть вкладку "Заява на призначення пенсії". Дайте згоду на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про опрацювання Вашої заяви. Натисніть "Продовжити" та оберіть вид пенсії, наприклад – "Пенсія за віком"; Крок 2 – дайте відповіді на питання анкети-опитування для заповнення атрибутів звернення та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних (поставте позначку);

– дайте відповіді на питання анкети-опитування для заповнення атрибутів звернення та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних (поставте позначку); Крок 3 – прикріпіть скан-копії необхідних документів, підготовлених згідно з вимогами щодо сканованих копій документів за наведеним перед формуванням заяви переліком.

Зазначається, що після цих етапів на екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії. У разі потреби форму заяви можна відредагувати.

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Для завершення всіх операцій, заява підписується за допомогою КЕП та відправляється до ПФУ натисканням кнопки "Підписати та відправити до ПФУ".

Додається, що за результатами опрацювання заяви кожен отримає інформацію про стан обробки та відповідне рішення.