Перерахунок пенсій з урахуванням інфляції відбудеться в березні
Перерахунок пенсій з урахуванням інфляції в Україні відбудеться з 1 березня, як це передбачено профільним пенсійним законодавством
Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України 12 лютого.
Наразі відомо, що Міністерство готує проєкт рішення уряду, яке буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів найближчим часом.
Відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" індексація пенсій має проводитись щороку з 1 березня з урахуванням рівня інфляції та динаміки середнього рівня заробітної плати у попередні три роки. Уряд, як це було раніше обіцяно прем’єр-міністром та президентом, здійснить індексацію вчасно.
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Також зазначається, що соціальна підтримка і забезпечення вчасної виплати пенсій для громадян, попри складність ситуації в публічних фінансах через повномасштабну війну, залишається пріоритетом уряду.
- У грудні 2022 року інфляція зросла порівняно з листопадом на 0,7%, за 2022 рік у цілому ціни збільшилися на 26,6%.
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