Це справді хороша новина. Так, це перший крок, ще далекий від завершення, але це той шлях, яким точно треба йти.

Комітет палати представників США підтримав проєкт закону щодо передачі активів РФ Україні.

За словами конгресмена Майкла Маккола, проєкт закону:

- вимагає від адміністрації Байдена передати Києву заморожені суверенні активи Росії;

- унеможливлює повернення російських активів Кремлю, поки Росія не виплатить компенсацію Україні.

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Що це означає? Наступний рік — рік виборів не лише в США і ЄС, а і ще в 46 країнах — наших союзниках!

Вибори — це завжди про свого власного виборця і про витрати на виборчі обіцянки, а не гроші на далеку Україну. На жаль.

Тому маємо активізувати пошук тих коштів, які не викликатимуть заперечень. Ось ці загалом 300 млрд доларів російських активів за кордоном.

Це абсолютно легальний шлях отримати гроші, які РФ має компенсувати Україні за всі руйнування. Російських грошей. І не лише в США, а і в Європі. Грошей, які справедливо належать українцям за завдані російські злочини, хоч і далеко не всі з тих злочинів можна компенсувати грішми…

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Але гроші важливі нам зараз, щоб вижити. Бо за них ми купуємо і робимо зброю. Далі гроші — це кров економіки. Вона знекровлена вкрай, і для відновлення і відбудови — наводнити економіку грішми — це умова номер один.

Європейські 50 млрд євро до 2028 - це дуже круто, але рівень руйнування і наші потреби — значно більші.

Тому 140 млрд доларів російських активів, арештованих в ЄС, мають стати українським ресурсом відбудови й побудови європейських стандартів для повноцінного вступу до ЄС.

На це має працювати вся українська дипломатія і весь політикум. Для цього варто залучити всіх українських друзів і лобістів. Бо це — справедливо.

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Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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