Як приготувати домашні заварні профітролі? Рецепт
Профітролі - смаколик у вигляді невеличких (до 4 см у діаметрі) кулінарних виробів французької кухні із заварного тіста з різними начинками: заварний крем, салат, гриби, м'ясо тощо
Сьогодні ми пропонуємо рецепт заварних профітролей в домашніх умовах. Інші варіації на тему різноманітних начинок – обирайте з огляду на обставини. Формуючи кожен профітроль - покладіть всередину саме ту начинку, яка вам до смаку.
Інгредієнти (орієнтовно на 4 порції):
- Одна склянка пшеничного борошна
- 100 г вершкового масла
- Три курячі яйця
- Дрібка солі
- Одна склянка води
Процес приготування:
- Кип'ятимо одну склянку води
- Додаємо сіль
- Нарізаємо дрібними шматочка вершкове масло
- Зменшуємо вогонь до мінімуму
- Просіюємо борошно, неупинно помішуючи
- Помішуємо, не знімаючи з вогню, до однорідної маси
- Перекладаємо готове тісто в миску
- Розбиваємо в миску по одному яйці, ретельно перемішуючи
- Збиваємо тісто дерев'яною ложкою до однорідної маса
- Викладаємо порційно тісто розміром з волоський горіх на пергамент
- Випікаємо в духовці десять хвилин (температура до 200 градусів)
- Далі збільшуємо температуру випікання до 220 градусів
- Випікаємо ще (до п’ятнадцяти хвилин)
- Готові профітролі легенько проколюємо з одного боку
- Розтоплюємо шоколад (70% какао) на водяній бані
- Поливаємо профітролі шоколадом та посипаємо цукровою пудрою
Смачного!
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.3
Купівля 39.3Продаж 39.93
-
EUR
Купівля 41.44Продаж 42.29
- Актуальне
- Важливе