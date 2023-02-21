Як приготувати домашні заварні профітролі? Рецепт

Сьогодні ми пропонуємо рецепт заварних профітролей в домашніх умовах. Інші варіації на тему різноманітних начинок – обирайте з огляду на обставини. Формуючи кожен профітроль - покладіть всередину саме ту начинку, яка вам до смаку.



Інгредієнти (орієнтовно на 4 порції):

Одна склянка пшеничного борошна

100 г вершкового масла

Три курячі яйця

Дрібка солі

Одна склянка води

Процес приготування:

Кип'ятимо одну склянку води

Додаємо сіль

Нарізаємо дрібними шматочка вершкове масло

Зменшуємо вогонь до мінімуму

Просіюємо борошно, неупинно помішуючи

Помішуємо, не знімаючи з вогню, до однорідної маси

Перекладаємо готове тісто в миску

Розбиваємо в миску по одному яйці, ретельно перемішуючи

Збиваємо тісто дерев'яною ложкою до однорідної маса

Викладаємо порційно тісто розміром з волоський горіх на пергамент

Випікаємо в духовці десять хвилин (температура до 200 градусів)

Далі збільшуємо температуру випікання до 220 градусів

Випікаємо ще (до п’ятнадцяти хвилин)

Готові профітролі легенько проколюємо з одного боку

Розтоплюємо шоколад (70% какао) на водяній бані

Поливаємо профітролі шоколадом та посипаємо цукровою пудрою

Смачного!