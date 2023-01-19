Як приготувати хумус в домашніх умовах
Хумус – поживна холодна страва, яка прийшла до нас із східної кухні. Ділимось простим рецептом приготування цього смаколика в домашніх умовах
Інгредієнти (орієнтовно на 6 порцій)
- 300 г горошин сухого нуту
- Від 30 до 100 г (на Ваш смак) насіння кунжуту
- Половина чайної ложки зіри
- Часник - три зубки
- Дрібка каррі
- Дві столові ложки лимонного соку
- Три столові ложки оливкової олії
- Сіль (на Ваш смак)
Як приготувати хумус?
- Промиваємо нут
- Замочуємо нут у холодній воді на ніч (12 годин)
- Зранку зливаємо воду
- Заливаємо наш нут в каструлі свіжою холодною водою
- Не солимо!
- Доводимо до кипіння
- Варимо на маленькому вогні до готовності (це приблизно дві години)
- Воду зливаємо в окремий посуд
- У суху сковорідку накладаємо прянощі та зіру
- Прожарюємо їх до трьох хвилин, постійно перемішуючи
- Пересипати спеції в кавомолку, щоб ретельно перемолоти
- Чистимо часник
- Охолоджуємо кунжут та подрібнюємо його у кавомолці
- Насипаємо/наливаємо в блендер спеції/часник/сіль/оливкову олію/мелений кунжут
- Ретельно збиваємо всі інгредієнти, які засипали в блендер
- Далі додаємо порціями в блендер наш відварений нут
- Збиваємо всю суміш до стану пюре
- Додаємо невеликими порціями відвар з нуту, який ми налили в окремий посуд раніше, для правильної консистенції нашої майбутньої страви
- Продовжуємо все ретельно подрібнювати
- І нарешті солимо (до смаку)
- Заправляємо страву лимонним соком
- Ще раз все добре збиваємо
- Нарешті наш домашній хумус готовий!
- Викладаємо страву в піалу
- Поливаємо хумус оливковою олією
- Даємо настоятися смаколику в холодильнику приблизно дві години
Смачного!
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