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Як приготувати хумус в домашніх умовах

19 січня, 2023 четвер
19:04
рецепти Як приготувати хумус

Хумус – поживна холодна страва, яка прийшла до нас із східної кухні. Ділимось простим рецептом приготування цього смаколика в домашніх умовах

Інгредієнти (орієнтовно на 6 порцій)

  • 300 г горошин сухого нуту 
  • Від 30 до 100 г (на Ваш смак) насіння кунжуту
  • Половина чайної ложки зіри
  • Часник - три зубки
  • Дрібка каррі
  • Дві столові ложки лимонного соку
  • Три столові ложки оливкової олії
  • Сіль (на Ваш смак)

Як приготувати хумус?

  • Промиваємо нут
  • Замочуємо нут у холодній воді на ніч (12 годин)
  • Зранку зливаємо воду
  • Заливаємо наш нут в каструлі свіжою холодною водою
  • Не солимо!
  • Доводимо до кипіння
  • Варимо на маленькому вогні до готовності (це приблизно дві години)
  • Воду зливаємо в окремий посуд
  • У суху сковорідку накладаємо прянощі та зіру
  • Прожарюємо їх до трьох хвилин, постійно перемішуючи 
  • Пересипати спеції в кавомолку, щоб ретельно перемолоти
  • Чистимо часник
  • Охолоджуємо кунжут та подрібнюємо його у кавомолці
  • Насипаємо/наливаємо в блендер спеції/часник/сіль/оливкову олію/мелений кунжут
  • Ретельно збиваємо всі інгредієнти, які засипали в блендер
  • Далі додаємо порціями в блендер наш відварений нут
  • Збиваємо всю суміш до стану пюре
  • Додаємо невеликими порціями відвар з нуту, який ми налили в окремий посуд раніше, для правильної консистенції нашої майбутньої страви
  • Продовжуємо все ретельно подрібнювати
  • І нарешті солимо (до смаку)
  • Заправляємо страву лимонним соком
  • Ще раз все добре збиваємо
  • Нарешті наш домашній хумус готовий!
  • Викладаємо страву в піалу
  • Поливаємо хумус оливковою олією
  • Даємо настоятися смаколику в холодильнику приблизно дві години

Смачного!

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