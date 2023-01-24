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Як приготувати кускус

24 січня, 2023 вiвторок
17:13
рецепти Кускус на молоці

В Україні про цю страву дізналися не так давно. Це чудовий гарнір до риби чи м’яса. Кускус також можна використовувати в якості додатка в салат. Де придбати кускус? Його легко знайти в супермаркеті чи інтернет-магазині

Приготувати кускус. Звичайний спосіб

  • Орієнтовне співвідношення кускуса й води/бульйону: 1 до 1
  • Якщо варити кускус у каструлі: рідина на 1 см вища за рівень крупи
  • Кускус можна заливати водою чи окропом 
  • Варимо кілька хвилин
  • Ще кілька хвилин страва має постояти у каструлі під кришкою
  • До готової страви можемо додавати інгредієнти на свій смак, також солимо і змащуємо оливковою олією, або вершковим маслом
  • Якщо готуємо без інгредієнтів, тоді страву тільки поливаємо маслом і солимо (на свій смак)

Кускус на молоці

Інгредієнти:

  • Кускус — одна склянка
  • Молоко – 500 г
  • Цукор (на свій смак)
  • Дрібка солі
  • Ваніль/кориця (на свій смак)
  • Жменька сухофруктів
  • Дві столові ложки вершкового масла (можна замінити кокосовим) 

Готуємо кускус на молоці:

  • Доводимо до кипіння молоко в каструлі разом із цукром, сіллю, спеціями
  • Закипіло молоко? Вимикаємо вогонь!
  • Засипаємо в молоко кускус
  • Гарно перемішуємо
  • Додаємо масло
  • Додаємо сухофрукти
  • Накриваємо кришкою
  • Через п’ятнадцять хвилин потрібно ще раз перемішати страву (цього разу виделкою)

Подаємо страву до столу! Смачного!

Обов’язково ознайомтесь з інструкцією на пакуванні: вибраний сорт потрібно варити чи тільки залити окропом і дати настоятись.

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