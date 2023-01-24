Як приготувати кускус

Приготувати кускус. Звичайний спосіб

Орієнтовне співвідношення кускуса й води/бульйону: 1 до 1

Якщо варити кускус у каструлі: рідина на 1 см вища за рівень крупи

Кускус можна заливати водою чи окропом

Варимо кілька хвилин

Ще кілька хвилин страва має постояти у каструлі під кришкою

До готової страви можемо додавати інгредієнти на свій смак, також солимо і змащуємо оливковою олією, або вершковим маслом

Якщо готуємо без інгредієнтів, тоді страву тільки поливаємо маслом і солимо (на свій смак)

Кускус на молоці

Інгредієнти:

Кускус — одна склянка

Молоко – 500 г

Цукор (на свій смак)

Дрібка солі

Ваніль/кориця (на свій смак)

Жменька сухофруктів

Дві столові ложки вершкового масла (можна замінити кокосовим)

Готуємо кускус на молоці:

Доводимо до кипіння молоко в каструлі разом із цукром, сіллю, спеціями

Закипіло молоко? Вимикаємо вогонь!

Засипаємо в молоко кускус

Гарно перемішуємо

Додаємо масло

Додаємо сухофрукти

Накриваємо кришкою

Через п’ятнадцять хвилин потрібно ще раз перемішати страву (цього разу виделкою)

Подаємо страву до столу! Смачного!

Обов’язково ознайомтесь з інструкцією на пакуванні: вибраний сорт потрібно варити чи тільки залити окропом і дати настоятись.