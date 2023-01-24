Як приготувати кускус
В Україні про цю страву дізналися не так давно. Це чудовий гарнір до риби чи м’яса. Кускус також можна використовувати в якості додатка в салат. Де придбати кускус? Його легко знайти в супермаркеті чи інтернет-магазині
Приготувати кускус. Звичайний спосіб
- Орієнтовне співвідношення кускуса й води/бульйону: 1 до 1
- Якщо варити кускус у каструлі: рідина на 1 см вища за рівень крупи
- Кускус можна заливати водою чи окропом
- Варимо кілька хвилин
- Ще кілька хвилин страва має постояти у каструлі під кришкою
- До готової страви можемо додавати інгредієнти на свій смак, також солимо і змащуємо оливковою олією, або вершковим маслом
- Якщо готуємо без інгредієнтів, тоді страву тільки поливаємо маслом і солимо (на свій смак)
Кускус на молоці
Інгредієнти:
- Кускус — одна склянка
- Молоко – 500 г
- Цукор (на свій смак)
- Дрібка солі
- Ваніль/кориця (на свій смак)
- Жменька сухофруктів
- Дві столові ложки вершкового масла (можна замінити кокосовим)
Готуємо кускус на молоці:
- Доводимо до кипіння молоко в каструлі разом із цукром, сіллю, спеціями
- Закипіло молоко? Вимикаємо вогонь!
- Засипаємо в молоко кускус
- Гарно перемішуємо
- Додаємо масло
- Додаємо сухофрукти
- Накриваємо кришкою
- Через п’ятнадцять хвилин потрібно ще раз перемішати страву (цього разу виделкою)
Подаємо страву до столу! Смачного!
Обов’язково ознайомтесь з інструкцією на пакуванні: вибраний сорт потрібно варити чи тільки залити окропом і дати настоятись.
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