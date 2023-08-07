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Головна Здоров'я Як реагувати на підліткове "не хочу": поради для батьків від МОЗ

Як реагувати на підліткове "не хочу": поради для батьків від МОЗ

7 серпня, 2023 понедiлок
13:43
Здоров'я

Буває, що підлітки нічого не хочуть, нічим не цікавляться і ні до чого не проявляють інтерес. Причин такої поведінки може бути декілька

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я з посиланням на дитячого і підліткового психіатра Дениса Угрина. 

"Батьки часто скаржаться на те, що їхні діти, особливо підлітки, нічого не хочуть, нічим не цікавляться і ні до чого не проявляють інтерес. Причин такої поведінки може бути багато: від підліткового бунту, абсолютно природного для цього віку, до того, що дитина важко переживає стрес, спричинений війною, або навіть страждає від депресії", - йдеться в заяві.

Можливі причини підліткового "не хочу" можуть включати різні фактори.

  • Підлітковий бунт. 

Діти проходять через складний період, коли вони зазнають статевого дозрівання, шукають себе та своє місце серед ровесників, а також усвідомлюють, що світ може бути суперечливим та несправедливим. Це може бути посилено кризою середнього віку у батьків та нездатністю спілкуватися позитивно. Часто це нормально, коли підліток віддаляється від батьків та обирає онлайн або живе спілкування з однолітками, а залипання у телефон може бути частиною підліткової культури або альтернативою друзям, яких ще немає.

  • Хибний тон спілкування в родині

Уявіть ситуацію, просить спеціаліст, коли вас дратують усі навколо, ваше тіло здається чужим, ви хочете бути як інші, але водночас прагнете знайти себе - це вимагає часу для роздумів у самоті. Але тоді хтось приходить і каже: "Ти нічого не робиш, нічим не цікавишся, ой леле! От син моєї подруги онлайн в шахи хоча б грає…" Що дитина чує: "Ти поганий, гірший за інших і будеш ще гіршим". Це не буде мати позитивний ефект.

  • Стрес

Стрес може бути однією з причин підліткового "не хочу", вважає психіатр. Коли людина перебуває в стресовому стані, їй важко залишатися мотивованою. Навіть якщо дитина не демонструє явних ознак стресу, вона все одно може його відчувати внутрішньо і втрачати інтерес до раніше приємних занять.

  • Перевантаженість протягом навчального року

Угрин просить, спробуйте подивитися на ситуацію очима дитини: навчальний рік - це як робота, яка може бути цікавою або ні, насиченою позашкільними заняттями або ні. Для дитини канікули - це як відпустка, можливість нічого не робити, не слідувати вказівкам дорослих. Чи подобається вам, коли у відпустці замість відпочинку у вас косметичний ремонт або візити до лікарів, які не були сплановані вами? Для підлітка позашкільне читання або задачник з математики на літніх канікулах можуть бути аналогом такого ремонту, оскільки це було заплановано кимось із родичів або вчителів.

Психіатр рекомендує

Підтримка та розуміння є ключовими факторами для ментального здоров’я підлітка. Не слід постійно критикувати дитину за погані оцінки або поведінку, а краще похвалити за досягнення та запропонувати допомогу, де їй потрібно. Варто уникати тиску та контролю, а замість цього терпляче пояснювати, наводити приклади та допомагати за потреби. Створення мотиваційного середовища також є важливим, наприклад, залучення дитини до захоплень батьків або допомога у пошуку секцій, гуртків або клубів за інтересами.

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Варто пам’ятати, що за лінню може ховатися звичайна втома, тому не варто нав’язувати додаткові заняття на канікулах. Можливо, варто запитати у підлітка, чи він хоче продовжувати певне заняття або робить це лише заради батьків.

Підлітки часто приховують свої почуття, що може призвести до розвитку депресії. Якщо дитина, яка раніше була активною та веселою, раптом втратила інтерес до друзів і занять, стала апатичною або дратівливою, розсіяною, забудькуватою, замикається в собі, має проблеми зі сном або апетитом - це може бути приводом для візиту до психолога.

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