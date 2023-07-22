Говорити заздалегідь: психологиня Старцева розповіла, як підготувати дитину до військової служби батьків
Поліна Старцева, психологиня благодійного фонду "Голоси дітей", розповіла про те, як правильно підготувати дитину до того, що хтось із батьків йде на фронт
Про це вона повідомила у етері телеканалу "Еспресо".
"Алгоритму немає, але є основні правила, які бажано дотримуватися дорослим. Перше - бажано, щоб розмова була заздалегідь, якщо це можливо. Буває таке, що дорослі різко потрапляють на фронт - це стається за 1 день, але якщо це можливо зробити заздалегідь - робити заздалегідь", - наголосила психологиня.
Вона також звернула увагу на те, що, якщо є можливість, щоб про це повідомила безпосередньо та людина, яка нестиме службу - варто, щоб це зробила вона.
"Якщо може поговорити той, хто безпосередньо йде воювати - бажано, щоб розмову почав той, хто йде воювати і пояснив, що це його власний вибір, що він йде захищати Україну і робити важливу справу", - зазначила Старцева.
Окрім цього, психологиня наголосила на тому, щоб у розмові з дитиною уникалися фрази на кшталт "тато йде захищати тебе", "тато йде захищати нас", тому що особливо чутливі діти можуть сприйняти це як свою відповідальність.
"Важливо зробити акцент на тому, що тато або мама робить свій вибір, йдуть робити важливу роботу. Варто робити акцент на тому, що може зробити дитина, та як вона може бути залучена в цю справу", - сказала вона.
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