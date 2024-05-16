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Лазерне наведення, можливість бити з F-16 і по рухомих цілях: все про авіабомби Paveway IV, які Британія передасть Україні

Роман Яворський
16 травня, 2024 четвер
18:49
Пояснюємо авіабомба Paveway IV
Зміст

Росія активно використовує керовані авіабомби для агресії проти України. Щодня не менше сотні КАБів, вагою 500-1500 кг, атакують позиції захисників. Тому важливо, щоб Україна мала можливість відповідати агресорам, у тому числі цією ж зброєю. Вже невдовзі на озброєнні в ЗСУ можуть з'явитись британські авіаційні бомби Paveway IV

Коротко про те, що у тексті:

  • Що таке бомба Paveway IV і як вона працює
  • Переваги Paveway IV
  • Недоліки Paveway IV
  • Історія застосування Paveway IV
  • Як Україна зможе використати Paveway IV

Про рекордний пакет допомоги Україні – на пів мільярда фунтів стерлінгів – Велика Британія оголосила у квітні. Союзники наголошували, що в пакет увійдуть, зокрема, понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow. Крім того, йшлося про понад 400 одиниць техніки (160 захищених транспортних засобів Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів), майже 4 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї та ін.

Офіційного повідомлення про Paveway IV не було. Однак, відразу після оголошення про британську допомогу, у соцмережах про це повідомив кореспондент BBC Джонатан Біл.

Згодом представник міноборони Великої Британії підтвердив порталу War Zone передачу авіабомб, однак від офіційного оприлюднення деталей у відомстві утримуються. А от за даними The Telegraph, Лондон включить Paveway IV у наступний пакет військової допомоги Україні. Наразі літаки тактичної авіації Сил оборони використовують американські авіаційні бомби з комплектами JDAM та французькі кореговані авіабомби AASM-250 HAMMER.

Що таке бомба Paveway IV і як вона працює

Paveway IV – це авіаційна бомба з лазерним наведенням, виготовлена компанією Raytheon UK. Йдеться про спеціальний комплект, який, як і JDAM, встановлюється на звичайну бомбу, перетворюючи її на високоточну. Paveway IV встановлюють на бомбу Mark 82 вагою 531 фунт (241 кг). У відкритих джерелах називають і ціну бомби – бл. 30 тис. фунтів.

Paveway IV

Фото: defenceimagery


Комплект Paveway IV складається з блоку системи наведення, що розташований спереду, боєголовка посередині та хвостової частини з оперенням позаду (оснащена "розумним" запобіжником для контролю детонації).

Тактика при використанні британських КАБів може бути гнучкою, бо пілот має можливість завчасно запрограмувати режим роботи детонатора Paveway IV. Таких режимів є три: контактний, відкладений та повітряний.

"У режимі повітряного підриву бомба детонує на заданій висоті від землі з метою максимального впливу на неброньовані цілі та живу силу, які розташовані на відкритій місцевості. Стандартний режим – контактний: детонація під час удару в ціль. Підрив із затримкою використовується для ураження добре захищених цілей коштом вибухової енергії після проникнення бомби всередину закритого простору та її детонації", – пояснює портал "Мілітарний".

Переваги Paveway IV

Головною перевагою британських авіабомб називають те, що на відміну від американських і французьких КАБів, якими вже користуються ЗСУ, вони оснащені комбінованою системою наведення. Стандартна лазерна головка самонаведення, що використовується на фінальній ділянці польоту, поєднана з інерціальною навігаційною системою (INS) з підтримкою GPS.

Після того, як бомбу скидають з літака, розкладаються хвостові стабілізатори, а спеціальні рулі в носовій частині коригують траєкторію польоту. Інерційна система та GPS дозволяють скидати бомби на статичні цілі з дуже високою точністю. Це можна робити з безпечної висоти, коли наведення за лазером неможливе – через хмари, в пилову бурю та за інших несприятливих погодних умов.

А от лазерна головка самонаведення підвищує точність влучання бомби у невеликі чи рухомі цілі. Підсвічувати об'єкт лазером може як літак-носій, так і будь-який інший, що перебуває у зоні видимості цілі, а також безпілотники чи наземні системи.

Paveway IV

Фото: defence-ua


Ранні версії бомб мали лише лазерне наведення. Боєприпас був дуже точним, але запуск ускладнювався при несприятливій погоді. Оснащенню Paveway IV системами GPS/INS, зробила боєприпас універсальним і незалежним в метеоумов. Крім того, КАБи обладнані системами захисту від перешкод GPS/INS, що повинні дозволити долати російські засоби РЕБ.

Важливим плюсом Paveway IV вважають також їхню точність. Кругове відхилення не перевищує 15 метрів за будь-якої погоди, як вдень, так і вночі.

Недоліки Paveway IV

Щодо лазерного наведення, то його недоліком є те, що він може розсіюватися через використання супротивником димової чи аерозольної завіси для маскування важливих об’єктів. 

Ще один нюанс – порівняно з JDAM чи AASM, які Україна вже використовує, британські бомби через відсутність крил долають порівняно невелику відстань. Paveway IV може вражати цілі на відстані до 30 км.

"Це – не далекобійний авіаційний боєприпас. Як і будь-яка вільнопадна бомба він може використовуватись лише на незначну дальність для атаки цілі "під собою", – пояснює Defense Express.

Paveway IV

Фото: RAF

Через це оглядачі видання взагалі сумніваються у гострій потребі ЗСУ в Paveway IV в його оригінальному варіанті. А "Мілітарний" пише, що реальна дальність ураження буде ще меншою, ніж 30 км. 

"Показники дальності зазначені з урахуванням скидання авіабомб з великої висоти польоту, що в умовах насичення російськими засобами ППО у прифронтових районах піддає пілотів та літаки великому ризику". 

Разом із тим у Defense Express впевнені, що Британія не передавала б озброєння, яке не можна використати на полі бою. Навпаки –  британці неодноразово демонстрували прагматичні кроки щодо створення з наявних ресурсів із наявних засобів. Тому, ймовірно, КАби доопрацюють. 

"Наприклад, шляхом додавання ракетного прискорювача як у AASM Hammer чи крил, як у JDAM-ER. Тоді з'явиться можливість їх реального використання для літаків", – йдеться в матеріалі.

Історія застосування Paveway IV

Бомба надійшла на озброєння Королівських Повітряних сил Великої Британії у 2008 році. Через п'ять років було укладено перший контракт на експортний продаж до Саудівської Аравії. Сума контракту склала 150 млн фунтів.

Вперше Paveway IV була застосована Королівськими ВПС під час операції "Геррік" в Афганістані. Згодом бомби використовували під час операції "Еламі" в Лівії та операції "Шейдер" в Іраку і Сирії. У грудні 2015 року британські ВПС розпочали ударні операції в Сирії в рамках операції "Шейдер", вперше застосувавши Paveway IV зі своїх винищувачів Eurofighter Typhoon".

Paveway IV на фоні Eurofighter

Paveway IV на фоні Eurofighter, Фото: RAF

Крім того, бомби Paveway IV також використовувались під час інтервенції Саудівської Аравії в Ємені проти повстанців-хуситів. Так на початку цього року часу цими бомбами британці завдавали ударів по військових об'єктах хуситів. Для ударів використали чотири літаки Typhoon FGR4 з авіабази на Кіпрі, що понад 2 тис. км від Ємену, було уражено понад 60 цілей на 16 об’єктах в Ємені.

Як Україна зможе використати Paveway IV

Після передачі Paveway IV стане першою західною авіабомбою з лазерним наведенням, яку Україні в межах міжнародної військової допомоги. 

Поки невідомо, з яких літаків Повітряні сили ЗСУ планують запускати британські боєприпаси. Paveway IV інтегрований до Tornado, Eurofighter Typhoon та F-35. Втім оглядачі Defense Express не вважають, що інтеграція бомб із будь-яким іншим західним винищувачем може викликати будь-які труднощі.

Paveway IV

Фото: twz.com

"Нема підстав вважати, що адаптація Paveway IV має бути чимось надскладним, особливо якщо зважити на факт, що Британія вже продавала на експорт Paveway IV Катару і Саудівській Аравії", – наголошують експерти.

Автори War Zone припускають, що британські бомби можуть бути адаптовані в першу чергу під F-16 від Данії, що повинні прибути в Україну вже влітку 2024-го. Данські F-16 мали в наборі озброєння дещо схожий боєприпас GBU-49 Enhanced Paveway II. 

Досвід застосування американських і французьких КАБів підштовхує до думки, що носіями врешті можуть бути і радянські літаки тактичної авіації – винищувачі Су-27, МіГ-29 чи бомбардувальники Су-24. 

Можна збільшити і дальність застосування. 

"Вихід є і навіть нічого нового вигадувати не треба. Кілька років назад Британія розглядала варіант придбати комплекти LongShot від Lockheed Martin, які можуть збільшити дальність польоту тих же Paveway IV. Таке ж технічне рішення може бути реалізоване і при передачі цих керованих бомб для ЗСУ", – наголосили в Defense Express. 


 

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