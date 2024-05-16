Не хоче "падати в ніжки Мінкульту": Мухарський прокоментував чутки, що виїхав за кордон як багатодітний батько
Український актор та телеведучий Антін Мухарський заявив, що виїхав за кордон, щоб зібрати кошти на дрони для ЗСУ та повернутися додому
Про це він написав у Facebook.
Український актор, телеведучий, співак Антін Мухарський, який є батьком 5 дітей, з матерями яких розлучений, прокоментував поширену українським журналістом і військовослужбовцем Віктором Трегубовим інформацію про те, що він виїхав з України як багатодітний батько. Відомо, що Мухарський не спілкується зі своїми дітьми, а також подавав до суду з вимогою переглянути розмір аліментів.
Він зазначив, що насправді виїхав з України з благодійною метою, а скористався своїм статусом багатодітного батька, щоб не звертатися по дозвіл до Міністерства культури.
"Клоун-аліментник-ухилянт-чмо-хайпожопер-п..здун...". Як багато епітетів від Віктора Трегубова, одного з засновників "Демсокири", для скромного працівника альтернативної "95 кварталу" культури: 56-річного багатодітного батька, який не хоче падати в ніжки Мінкульту, аби випросити дозвіл виїхати за кордон, щоб зібрати трохи коштів на дрони або скиди, яких конче потребують ЗСУ на харківському напрямку... і повернутися додому", - написав шоумен.
Він уточнив, що переказав на потреби ЗСУ 8 млн грн, а понад 3 млн грн, окрім залишеного маєтку, квартири та двох автівок, з 2014-го сплатив як аліменти.
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