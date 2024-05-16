Не хоче "падати в ніжки Мінкульту": Мухарський прокоментував чутки, що виїхав за кордон як багатодітний батько

Про це він написав у Facebook.

Український актор, телеведучий, співак Антін Мухарський, який є батьком 5 дітей, з матерями яких розлучений, прокоментував поширену українським журналістом і військовослужбовцем Віктором Трегубовим інформацію про те, що він виїхав з України як багатодітний батько. Відомо, що Мухарський не спілкується зі своїми дітьми, а також подавав до суду з вимогою переглянути розмір аліментів.

Він зазначив, що насправді виїхав з України з благодійною метою, а скористався своїм статусом багатодітного батька, щоб не звертатися по дозвіл до Міністерства культури.

"Клоун-аліментник-ухилянт-чмо-хайпожопер-п..здун...". Як багато епітетів від Віктора Трегубова, одного з засновників "Демсокири", для скромного працівника альтернативної "95 кварталу" культури: 56-річного багатодітного батька, який не хоче падати в ніжки Мінкульту, аби випросити дозвіл виїхати за кордон, щоб зібрати трохи коштів на дрони або скиди, яких конче потребують ЗСУ на харківському напрямку... і повернутися додому", - написав шоумен.

Він уточнив, що переказав на потреби ЗСУ 8 млн грн, а понад 3 млн грн, окрім залишеного маєтку, квартири та двох автівок, з 2014-го сплатив як аліменти.



