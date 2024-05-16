На кілька годин менше: Укренерго оприлюднило можливий графік відключень на 17 травня
У п'ятницю, 17 травня, для побутових та промислових споживачів в Україні будуть діяти графіки погодинних відключень
Про це інформує Укренерго.
Вказано, що обленерго вже отримали ліміти споживання електроенергії для кожного регіону. Графіки погодинних відключень діятимуть по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00. Інформацію про обмеження можна отримати в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
"Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня", - йдеться у повідомленні.
В Укренерго наголосили, що обсяги обмеження рівномірно розподілені між усіма регіонами. Водночас живлення критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
- Ввечері 15 травня в Україні застосували екстрені відключення електроенергії в усіх регіонах. Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив, що причиною запровадження відключень світла стало зростання споживання, яке складно прогнозувати.
- Згодом радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК Укренерго Юрій Бойко повідомив, що відключення електроенергії для споживачів можуть тривати до серпня або вересня 2024 року. Натомість зима може бути "невідворотно важкою".
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