На кілька годин менше: Укренерго оприлюднило можливий графік відключень на 17 травня

Про це інформує Укренерго.

Вказано, що обленерго вже отримали ліміти споживання електроенергії для кожного регіону. Графіки погодинних відключень діятимуть по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00. Інформацію про обмеження можна отримати в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

"Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго наголосили, що обсяги обмеження рівномірно розподілені між усіма регіонами. Водночас живлення критичної інфраструктури не обмежуватимуть.