Як Росія поширила мережу агентів по Україні, - розслідування Reuters

За матеріалом Reuters.

Коли перша бронетехніка російської армії загарбників досягла центру Чорнобильської атомної станції вдень 24 лютого, вони зіткнулися з українським підрозділом, якому було доручено захищати сумнозвісний об’єкт.

Менш ніж за дві години без бою склали зброю 169 бійців української Нацгвардії. Росія захопила Чорнобиль, сховище тонн ядерних матеріалів і ключовий плацдарм на підході до Києва.

Падіння Чорнобиля, місця найстрашнішої ядерної катастрофи у світі, називають аномалією п’ятимісячної війни: успішна операція бліцкриг у конфлікті, визначеному в інших місцях невпинним просуванням російських військ і жорстоким опором з боку України.

Тепер розслідування Reuters виявило, що успіх Росії в Чорнобилі не був випадковістю, а частиною тривалої операції Кремля з проникнення секретних агентів в українську державу.

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П’ять осіб, які були обізнані з підготовкою Кремля, сказали, що планувальники війни в оточенні президента Володимира Путіна вважали, що за допомогою цих агентів Росії знадобляться лише невеликі військові сили та кілька днів, щоб змусити адміністрацію президента України Володимира Зеленського піти у відставку, втекти або капітулювати.

Завдяки інтерв’ю з десятками офіційних осіб у Росії та Україні та перегляду українських судових документів і заяв слідчих, пов’язаних із розслідуванням поведінки людей, які працювали на Чорнобильській АЕС, Reuters встановив, що це проникнення сягнуло набагато глибше, ніж нині публічно визнано. Серед опитаних чиновників є люди в Росії, які були проінформовані про плани вторгнення Москви, і українські слідчі, яким доручено вистежувати шпигунів.

"Крім зовнішнього ворога, у нас, на жаль, є ворог внутрішній, і цей ворог не менш небезпечний", – заявив в інтерв’ю секретар РНБО Олексій Данілов.

На момент вторгнення, сказав Данілов, у Росії були агенти в українському секторі оборони, безпеки та правоохоронних органів. Він відмовився назвати імена, але сказав, що таких зрадників потрібно "ліквідувати" будь-якою ціною.

Державне бюро розслідувань України проводить перевірку того, чи Національна гвардія діяла незаконно, здавши зброю ворогу, повідомив Reuters місцевий чиновник. Державне бюро розслідувань не коментує. Нацгвардія захистила дії свого підрозділу на АЕС, вказавши на ризики конфлікту на ядерному майданчику.

Судові документи та свідчення, наведені тут вперше, розкривають роль начальника охорони Чорнобиля Валентина Вітера, який перебуває під вартою і проти якого розслідуються факти відсутності на посаді. Виписка з державного реєстру досудових розслідувань, з якою ознайомилося Reuters, показує, що Вітера також підозрюють у державній зраді, і його адвокат вважає це звинувачення безпідставним. У заяві слідству Вітер зазначив, що в день вторгнення спілкувався по телефону з командиром частини Нацгвардії. Вітер порадив командиру не наражати на небезпеку свій підрозділ, сказавши йому: "Пощадіть своїх".

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Одне джерело, яке безпосередньо знайоме з планами вторгнення Кремля, повідомило Reuters, що російські агенти були направлені в Чорнобиль минулого року, щоб підкупити чиновників і підготувати ґрунт для безкровного захоплення. Reuters не зміг незалежно перевірити деталі цього твердження. Проте Державне бюро розслідувань України повідомило, що розслідує колишнього високопосадовця розвідки Андрія Наумова за підозрою в державній зраді за передачу іноземній державі таємниці безпеки Чорнобиля. Адвокат Наумова відмовився від коментарів.

На національному рівні джерела, обізнані з планами Кремля, заявили, що Москва розраховує на активізацію сплячих агентів в українському апараті безпеки. Джерела підтвердили повідомлення західної розвідки про те, що Кремль підбиває готельєра Олега Царьова очолити маріонетковий уряд у Києві. А колишній український генеральний прокурор повідомив Reuters у червні, що український політик Віктор Медведчук, друг Путіна, мав зашифрований телефон, виданий Росією, щоб він міг спілкуватися з Кремлем.

Царьов сказав, що репортаж Reuters про те, як загалом розгорталася операція Москви, "має дуже мало спільного з реальністю". Про свої стосунки з Кремлем він не говорив. Адвокат Медведчука відмовився від коментарів. Медведчук перебуває в українській в'язниці в очікуванні суду за звинуваченням у державній зраді, які передували російському вторгненню.

Хоча Росія захопила Чорнобиль, її план захоплення влади в Києві провалився. Згідно з численними джерелами в Росії та Україні, у багатьох випадках встановлені Москвою агенти не виконували своєї роботи. Секретар Ради Безпеки України Данілов заявив, що агенти та їхні керівники вважали Україну слабкою, що було "абсолютною помилкою".

Люди, на яких Кремль розраховував як на своїх довірених осіб в Україні, перебільшували свій вплив у роки, що передували вторгненню, повідомили чотири джерела, обізнані з підготовкою Кремля. У своєму плануванні Кремль покладався на "клоунів – вони трохи знають, але завжди говорять те, що хоче почути керівництво, бо інакше їм не заплатять", – сказав один із чотирьох, близький до підтримуваного Москвою сепаратистського керівництва на сході України.

Зараз Путін опинився у тривалій, повномасштабній війні, борючись за кожен дюйм території величезною ціною.

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Але проникнення російської розвідки досягло успіху в один спосіб: воно посіяло недовіру всередині України та виявило недоліки української Служби безпеки України, або СБУ, яка нараховує близько 30 000 осіб, у якої складна історія з Росією, і тепер їй доручено ліквідувати зрадників і колаборантів.

17 липня у відеозверненні до нації президент Зеленський відсторонив від посади голову СБУ Івана Баканова, якого він знає багато років, пояснивши це великою кількістю співробітників СБУ, підозрюваних у державній зраді. Джерела в українських правоохоронних органах повідомили Reuters, що деякі співробітники СБУ розповіли під час розмови з ними, що вони не могли зв’язатися з Бакановим протягом кількох днів після вторгнення Росії, що додало відчуття хаосу в Києві. Баканов не відповів на запит Reuters надати свій коментар.

Зеленський також повідомив, що проти осіб, причетних до правоохоронних органів і прокуратури, відкрито 651 справу про ймовірну державну зраду та колабораціонізм. Понад 60 чиновників СБУ та Генпрокуратури працюють проти України в зонах російської окупації, додав Зеленський.

На прохання прокоментувати дані Reuters в Офісі президента України, СБУ та Генпрокуратурі не відповіли. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив: "Всі ці питання не мають до нас ніякого відношення, тому нам тут нема чого коментувати". Російська розвідка, ФСБ і Міноборони не відповіли на запитання Reuters.

Зв'язки КДБ

Шпигунський апарат Москви десятиліттями переплітався з Чорнобилем. Після катастрофи 1986 року, коли реактор вибухнув, розсіявши радіоактивні хмари по всій Європі, втрутився радянський КДБ. Більше 1000 співробітників КДБ взяли участь у ліквідації, згідно з розсекреченою внутрішньою запискою для міністра українського уряду, датованою 1991 роком. Тодішній начальник КДБ Віктор Чебріков наказав своїм офіцерам вербувати агентів серед персоналу заводу та дав вказівку, щоб посаду заступника начальника заводу з безпеки обіймав офіцер КДБ, йдеться в іншій записці – внутрішньому зв’язку КДБ від 1986 року.

Навіть після того, як Україна стала незалежною в 1991 році, шефи московських шпигунів залишалися там могутніми. Першим керівником внутрішньої розвідки України був Микола Голушко, який починав свою кар'єру в радянській Росії. До свого призначення він керував українським відділом радянського КДБ. Голушко залишив на своїх посадах більшість офіцерів радянських часів, писав він у мемуарах 2012 року.

Після чотирьох місяців роботи головою розвідки України Голушко повернувся до Москви, а саме до штаб-квартири КДБ. У 1993 році він став головою новоствореної Федеральної служби контррозвідки Росії, попередниці сьогоднішньої ФСБ.

Будинок КДБ у Москві, фото: gettyimages

У Москві до Голушка прийшов заступник голови СБУ, пише у мемуарах. Він нагадав, як український чиновник Олег Пугач просив Голушка допомогти знайти тканину для виготовлення форми для українських розвідників. Голушко також написав, що Київ, не маючи власних ресурсів і досвіду, підписав угоди, за якими СБУ погодилася ділитися розвідувальною інформацією з Москвою. В обмін Москва надала постачання, технології та експертну допомогу в розслідуванні. Reuters звернувся до Голушка за коментарем. Колега з групи ветеранів розвідки розповів Reuters, що Голушко, якому зараз 85 років, був заслабким і не міг відповідати на запитання. Reuters не зміг зв’язатися з Пугачем і не зміг незалежно підтвердити обліковий запис Голушка.

Офіцери розвідки, які працювали в Чорнобилі, офіційно стали частиною апарату безпеки України в 1991 році, але вони продовжували виконувати накази з Москви, сказала особа, яка безпосередньо знала план вторгнення. "По суті, це були співробітники ФСБ", – сказав він. СБУ не відповіла на запитання про Чорнобиль або історичні зв’язки з російською розвідкою.

Чорнобильська атомна станція – це величезний об’єкт. Гігантська сталева конструкція оточує реактор № 4, місце катастрофи 1986 року. Завод розташований всього за 10 кілометрів у найближчій точці від кордону з Білоруссю, в густому і сильно опроміненому лісі. За словами західних військових аналітиків, російські військові планувальники вважали контроль над Чорнобилем стратегічно важливим, оскільки він знаходився на найкоротшому шляху для їхнього наступу на Київ.

Джерело, яке безпосередньо знайоме з планом вторгнення, повідомило, що в листопаді 2021 року Росія почала надсилати в Україну таємних агентів розвідки, яким було доручено встановити контакти з посадовими особами, відповідальними за безпеку Чорнобильської АЕС. Мета агентів полягала в тому, щоб не було збройного опору, коли сюди ввійдуть російські війська. Джерело повідомило, що Чорнобиль також служив пунктом видачі документів зі штаб-квартири СБУ. За оплату українські чиновники передавали російським шпигунам інформацію про військову готовність України.

Reuters не зміг незалежно перевірити деталі облікового запису джерела, а ні Державне бюро розслідувань України, ні СБУ не відповіли на запитання інформаційного агентства. Але аналіз українських свідчень і судових документів, а також інтерв’ю з місцевим чиновником показують, що Київ проводить щонайменше три розслідування щодо поведінки людей, які працювали на Чорнобилі. Згідно з цими документами, розслідування ідентифікувало щонайменше двох осіб, підозрюваних у наданні інформації російським агентам або іншим чином допомагали їм захопити завод.

Валентин Вітер, начальник безпеки Чорнобиля

Вітер перебуває в Україні під вартою за підозрою у самовільній відсутності. Виписка з судового реєстру, з якою ознайомилося Reuters, показує, що правоохоронні органи розпочали друге розслідування щодо Вітера за підозрою в державній зраді. Його адвокат відкидає звинувачення.

Одним із підозрюваних українською прокуратурою та слідчими у допомозі російським військам є 47-річний Валентин Вітер, полковник СБУ. На момент російського вторгнення Вітер був заступником гендиректора станції, відповідальним за його фізичний захист.

Валентин Вітер, фото: reuters

У травні минулого року Вітер керував звичайними тренуваннями, які мали імітувати напад озброєних диверсантів. Брали участь озброєні бійці підрозділу Нацгвардії, що захищає Чорнобиль, і відпрацьовували силову відсіч нападникам. Вітер сказав, що навчання пройшли успішно, згідно з відеоінтерв’ю, опублікованому незабаром після цього на веб-сайті станції. Він також висловив надію, що команді безпеки Чорнобиля "не потрібно буде застосовувати отримані знання та навички в реальній ситуації".

Відповідно до заяви, яку він надав слідчим, Вітер був відряджений із СБУ на роботу в Чорнобиль на посаду начальника охорони в середині 2019 року. У подальшій заяві він сказав, що 18 лютого цього року – за шість днів до російського вторгнення – він пішов на лікарняний через респіраторну проблему.

На той час Росія нарощувала свої війська в Білорусі, готуючись до вторгнення, заявили тоді офіційні особи США. На супутникових знімках, зроблених американською супутниковою компанією Maxar 15 лютого, видно військовий понтонний міст, що будується через річку Прип’ять у Білорусі, на північ від електростанції. Поліція України та СБУ були у посиленій готовності у відповідь на російську загрозу, а голова нацполіції заявив у заяві того часу, що на Чорнобильській станції було посилено охорону.

Уранці російського вторгнення, 24 лютого, Вітер у заяві слідству повідомив, що перебував у себе вдома в Києві. Він зателефонував керівнику підрозділу Чорнобильської Нацгвардії, який перебував на його посту. На той час люди на заводі знали, що колона російської бронетехніки прямує до них.

Вітер, за його свідченнями українським слідчим, сказав командиру російською: "Пощади своїх". Вітер не мав офіційної влади над Національною гвардією, і агентство Reuters не змогло визначити, чи дослухався командир до слів Вітера, коли підрозділ здався після переговорів з російськими загарбниками. У заяві Нацгвардії вказано, що командиром підрозділу є Юрій Піндак.

Коли російські солдати нарешті відступили з Чорнобиля після 36-денної окупації, вони забрали Піндака та більшу частину його підрозділу в полон. Україна каже, що охоронці утримуються в Росії чи Білорусі. Російські офіційні особи не коментували місцезнаходження підрозділу.

Державне бюро розслідувань України проводить перевірку щодо порушення Нацгвардією закону, склавши зброю, повідомив Юрій Фомічов, мер міста Славутич, де проживає більшість чорнобильців. Фомічов сказав, що йому невідомо, щоб комусь висунули звинувачення. Державне бюро розслідувань не відповіло на запитання Reuters з цього приводу.

У Нацгвардії відмовилися коментувати дії окремих командирів і військовослужбовців підрозділів із захисту Чорнобиля. "Бої на території ядерних об'єктів заборонені Женевською конвенцією", — йдеться в повідомленні, додаючи, що це "одна з причин", чому на місці не було запеклих боїв. Він передавав питання щодо будь-якого розслідування до Бюро.

Стаття 56 додаткового протоколу до Женевської конвенції говорить про те, що атомні електростанції та інші небезпечні установки не повинні піддаватися нападу.

Вітер був заарештований на Заході України і зараз перебуває там у СІЗО за підозрою у самовільній відсутності. Виписка з судового реєстру, з якою ознайомилося Reuters, свідчить, що правоохоронці розпочали повторне розслідування щодо Вітера за підозрою в державній зраді через "умисне сприяння військовим формуванням країни-агресора — Російської Федерації — у проведенні підривної діяльності проти України". Доказів його зв'язку з російськими спецслужбами поки що не знайдено.

У судових заявах Вітер сказав, що втік з Києва заради безпеки своєї родини через два дні після захоплення Чорнобиля, але намагався підтримувати зв’язок із колегами на станції.

Його адвокат Олександр Коваленко заявив, що Вітер мав поважну причину для звільнення з роботи і не знав, що повинен залишатися в Чорнобилі. Адвокат сказав, що будь-які звинувачення у державній зраді були необґрунтованими, і Вітеру не вручали листа про підозру, що зазвичай передує звинуваченню. За словами адвоката, Вітер сказав "пощадіть своїх", щоб нагадати командиру Нацгвардії, що від нього залежить багато людей. Вітер не обговорював капітуляцію, сказав Коваленко. Він додав, що слідство не запитувало Вітера про обмін документів на ЧАЕС.

Готівка і смарагди

Ступінь проникнення Росії в Чорнобиль привернула увагу української влади до СБУ, де працював Вітер. Зокрема, військові прокурори у справі Вітера зацікавлені в його зв’язку з колишнім українським чиновником на ім’я Андрій Наумов, згідно з джерелами, обізнаними з розслідуванням, і стенограмою допиту Вітера, яку побачило Reuters.

Андрій Наумов, колишній голова розвідки

Наумов зник ще до російського вторгнення. Згідно із заявою поліції, він з’явився в Сербії в червні в машині, заповненій готівкою та смарагдами. Державне бюро розслідувань України повідомило, що веде досудове розслідування щодо Наумова за фактом державної зради. Адвокат Наумова відмовився від коментарів.

Раніше він був чиновником української прокуратури, а в 2018 році Наумов був призначений керівником державного підприємства COTIZ, що відповідає за управління майном зони радіоактивного відчуження навколо Чорнобиля. Основна частина ролі COTIZ полягала в сприянні "екстремальному туризму" в зоні відчуження, але підприємство також відігравало роль у забезпеченні безпеки місця, згідно з його веб-сайтом.

Після перебування в Чорнобилі Наумов був призначений начальником департаменту внутрішньої безпеки СБУ, відділу, який розслідує інших офіцерів, підозрюваних у злочинній діяльності. Минулого року відомство заявило, що запобігло замаху на Наумова іншими співробітниками СБУ. Пізніше Наумова було звільнено з посади начальника управління, повідомляє українське ЗМІ та джерело в правоохоронних органах.

Андрій Наумов, фото: rfe

За словами представника правоохоронних органів, Наумов зник незадовго до вторгнення. Зрештою він опинився в Сербії в червні. У заяві поліції Сербії, опублікованій 8 червня, йдеться, що поліція та антикорупційні агенти заарештували громадянина України за ініціалами "А.Н." на кордоні з Північною Македонією. Він намагався потрапити до Північної Македонії з Сербії. Під час обшуку BMW, в якому він був пасажиром, було виявлено 124 924 доларів і 607 990 євро готівкою, а також два смарагди, йдеться в повідомленні. У ньому сказано, що цю особу та неназваного водія BMW, якого також затримали, підозрюють у намірах відмивати готівку та смарагди, які, на думку поліції, походять від злочинної діяльності. Посол України в Сербії Володимир Толкач публічно підтвердив, що заарештований – Наумов.

Державне бюро розслідувань підтвердило повідомлення місцевих ЗМІ про те, що веде досудове розслідування щодо Наумова за державну зраду. У ньому повідомили, що перевіряють, чи збирав Наумов під час роботи на станції, а потім у СБУ інформацію про стан безпеки на Чорнобильській АЕС і передавав її іноземній державі. У заяві не повідомляється, які підстави підозрювати, що він передавав секрети, чи є конкретні докази, що пов’язують його з Росією.

31 березня президент Зеленський своїм указом позбавив Наумова звання бригадного генерала. Того ж дня президент України в емоційному зверненні заявив, що Наумов та ще один генерал СБУ є "зрадниками", які порушили присягу на вірність Україні. Зеленський не згадав про Чорнобиль.

Наумов залишається в ув'язненні в Сербії, і зв'язатися з ним для коментаря не вдалося. Його адвокат у Сербії Віктор Гостіляц відмовився від коментарів. В СБУ не відповіли на запитання щодо Наумова.

Обезголовлення

Для російських планувальників війни захоплення Чорнобиля було лише сходинкою до головної мети: взяття під контроль українського національного уряду в Києві. Там Кремль також очікував, що таємні агенти на владних позиціях відіграватимуть вирішальну роль, згідно з чотирма джерелами, знайомими з планом.

Юрій Луценко, який обіймав посаду генпрокурора України з 2016 по 2019 рік, розповів Reuters, що на момент його відходу з посади "сотні" співробітників Міноборони перебували під наглядом, затвердженим його офісом, оскільки їх підозрювали у зв'язках з Росією. Луценко сказав, що, на його думку, є така ж кількість підозрюваних у шпигунстві в інших міністерствах.

П’ять джерел повідомили, що російські військові планувальники також розраховували на допомогу інших союзників у захопленні.

Віктор Медведчук, лідер ОПЗЖ

Звинувачення в державній зраді Медведчуку висунули 11 травня 2021 року. Слідчі СБУ тоді стверджували, що він передавав російським чиновникам секретні дані про українські військові частини. Медведчук звинувачення відкидає.

Одним із найвідоміших лоялістів був Віктор Медведчук, лідер партії "Опозиційна платформа – За життя". Путін є хрещеним батьком одного з дітей Медведчука. 2014 року Медведчук виступає активним противником народних протестів, які закликають до зближення з Європейським Союзом.

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11 травня 2021 року Медведчуку висунули звинувачення в державній зраді. Тоді слідчі СБУ стверджували, що Медведчук передавав російським чиновникам секретні дані про українські військові частини, мав намір вербувати українських агентів і приховано впливати на українську політику. За день до вторгнення він вийшов із дому в Києві та збирався виїхати з країни, порушуючи умови взяття під заставу, повідомляє СБУ.

Медведчука затримали 12 квітня, повідомив того дня Зеленський. Зеленський негайно опублікував фотографії, на яких він у наручниках, в українській військовій формі та з потертим виглядом. Відтоді Медведчук перебуває під вартою.

Медведчук заперечив звинувачення у державній зраді, заявивши, що вони сфальсифіковані та є частиною політичної змови проти нього. 13 квітня прессекретар Кремля Пєсков заявив журналістам, що Медведчук не мав зовнішнього зв'язку з російським керівництвом.

Луценко, колишній генеральний прокурор України, сказав Reuters, що до російського вторгнення Медведчук користувався зашифрованим телефоном, який йому надав Кремль, обладнанням, зарезервованим лише для найвищих російських чиновників і лідерів проросійських сепаратистів. Луценко сказав, що українським слідчим вдалося зламати зашифровану телефонну систему, не розголошуючи, що вони знайшли.

Адвокат Медведчука Тетяна Жуковська відмовилася від коментарів, поки суд не винесе рішення у справі. Українська прокуратура не коментує перебіг подій.

Олег Царьов, власник готелів

Вранці 24 лютого Царьов повідомив у соцмережах, що перейшов на підконтрольну Києву територію. "Київ буде вільним від фашистів". Три джерела, знайомі з планами Росії, сказали, що кремлівські планувальники обрали Царьова очолити тимчасовий маріонетковий уряд. Царьов каже, що розповідь Reuters про загальну операцію "має дуже мало спільного з реальністю".

Іншою ключовою фігурою, згідно з трьома джерелами, знайомими з російськими планами, був Олег Царьов, 52-річний колишній депутат українського парламенту з квадратною щелепою. Ці джерела повідомили, що його обрали ті, хто планує вторгнення Кремля, щоб очолити новий тимчасовий уряд, який вони планували створити. Їхні коментарі є першим підтвердженням з боку Росії оцінок розвідки США, опублікованих Financial Times на початку цього року, про те, що Москва розглядає можливість призначення Царьова на керівну роль у маріонетковому уряді в Києві.

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Царьов перебуває під санкціями України та США з 2014 року, коли після провалу спроби виграти вибори президента України він очолив організацію під назвою "Новоросія". Група просувала ідею перетворення південно-східної України на окрему проросійську державу. До початку цього року він перебував в анексованому Росією Криму, де володіє двома готелями.

Рано ввечері 24 лютого, на початку вторгнення, Царьов повідомив своїм понад 200 тисячам підписників у Telegram, що він перетнув контрольовану Києвом територію. "Я в Україні. Київ буде вільний від фашистів".

Але Зеленський не капітулював. Будь-які очікування в Москві, що він втече з Києва або домовиться про угоду, яка поступиться вимогам Росії, незабаром розвіялися. У наступні тижні українські війська зупинили наступ російських військ на Київ.

До столиці Царьов так і не потрапив. 10 червня він опублікував для підписників у Telegram рекламу свого приморського готелю в Криму, де одна ніч коштує 1500 рублів ($28) з людини за ніч. Зараз Царьов проводить час у Криму, їздить до Москви, йдеться в його публікаціях у соцмережах.

Параноя і недовіра

Проте кампанія проникнення Росії викликала підозри та недовіру на деяких рівнях української держави, що перешкоджало її здатності керувати, особливо в перші кілька днів після вторгнення.

Кілька джерел повідомили, що один яскравий інцидент, який підживив напругу у владних коридорах Києва, пов’язаний зі смертю на початку березня Дениса Кірєєва, колишнього керівника банку. Він був членом української делегації, яка брала участь у короткочасних переговорах з російськими переговорниками на українсько-білоруському кордоні, починаючи з 28 лютого. На фотографії видно Кірєєва, який сидить поруч з українськими офіційними особами за столом переговорів.

Радник адміністрації Зеленського в онлайн-інтерв'ю заявив, що співробітники СБУ застрелили Кірєєва, намагаючись заарештувати його як російського шпигуна.

Але в Управлінні військової розвідки України заявили, що Кірєєв був її співробітником і розвідником і що він загинув як герой, виконуючи невизначене спеціальне завдання, захищаючи Україну. Джерело, близьке до українських військових, повідомило Reuters, що Кірєєв дійсно був шпигуном, який працював на Україну. За словами цього джерела, він мав доступ до найвищого керівництва Росії та передавав цінну інформацію про плани вторгнення та інші питання своїм керівникам у Києві.

Іван Баканов, колишній голова Служби безпеки України

17 липня у відеозверненні до нації президент Зеленський відсторонив Баканова, якого він знає багато років, посилаючись на велику кількість співробітників СБУ, підозрюваних у державній зраді. Баканов не відповів на запитання Reuters.

Серед хаосу на початку війни Баканов, який тоді очолював СБУ, покинув Київ щонайменше за три дні після російського вторгнення, за словами трьох людей в українських правоохоронних органах. Двоє з цих людей сказали, що деякі співробітники СБУ розповіли, що вони не могли зв’язатися з Бакановим протягом кількох днів після вторгнення Росії. Відсторонюючи Баканова 17 липня, Зеленський посилався на статтю статуту Збройних сил України, згідно з якою військовослужбовці можуть бути звільнені від виконання обов’язків за неналежну поведінку, яка призвела до втрат або загрози втрат.

Іван Баканов, фото СБУ

Баканов і СБУ не відповіли на запитання Reuters.

У своїй промові Зеленський підкреслив, яку втрату російське проникнення завдає його країні, яка перебуває в стані бойових дій, говорячи про численних чиновників, яких звинувачують у зраді України.

"Такий набір злочинів проти основ національної безпеки держави... ставить перед профільним керівництвом дуже серйозні питання", – сказав Зеленський.

"На кожне з цих питань буде дана відповідна відповідь".

Страх і підозра, коли Україна полює на зрадників на сході

Поки Україна полює на зрадників, страх російського проникнення поширюється на схід, далеко від столиці.

Відчуття параної найглибше тут, на сході України, де підозри у державній зраді, вчинені місцевими жителями, розділяють раніше окуповані села. Такі як Кутузівка, колись мирний хутір на схід від Харкова, де всюди видно ознаки недавньої присутності Росії.

Бродячі собаки блукають по розбитому склу, а над головою лунає звук обстрілу, а українські війська все ще відбиваються від майже постійного артилерійського вогню російських військ на північ від села, коли Reuters відвідало село наприкінці травня.

Коли на початку березня в Кутузівку прибули російські війська, вони швидко створили місцеву маріонеткову адміністрацію.

55-річна власниця хутора Наталія Кириченко разом із кількома сусідами ховалася у своїй хаті, коли до її дверей зайшли російські військові. Селяни розповіли, що російський командир вивів Кириченко та її сусідів на вулицю та повідомив, що тепер село очолить місцева жителька Надія Антонова.

Кириченко розповіла, що її два дні допитували російські військові щодо її зятя, який перебуває в українських правоохоронних органах. Як розповів Reuters Кириченко, солдати сказали їй, що Антонова повідомила їм про свого зятя і звинуватила її в тому, що вона працювала споттером для українських військ, якій доручено стежити за переміщеннями російських солдатів.

Наталія Кириченко (зліва), reuters

"Коли російські солдати мене забрали, я, чесно кажучи, не думала, що повернуся", – сказала вона. "Я не могла повірити, що хтось із нашої громади видасть мене".

Зрештою Кириченко звільнили. Російські чиновники в Кремлі не відповіли на запитання Reuters щодо цієї справи.

Наприкінці квітня Україна успішно відкинула російські війська та звільнила Кутузівку. Антонову оперативно затримали та порушили кримінальну справу за співпрацю з російськими військовими. Якщо її визнають винною, їй загрожує більше десяти років ув'язнення. Адвокат Антонової не відповів на запитання Reuters.

У своїй промові на початку цього місяця президент Володимир Зеленський говорив про високі втрати, які завдає країні російське проникнення. Нижче найвищих рівнів державної зради, які він виділив, є ще багато випадків, які потрапляють у сіру зону. Це можуть бути як ті, хто публікує проросійський контент у соціальних мережах, так і ті, хто будь-яким чином співпрацює з окупаційними російськими військами.

"Наше населення відіграло дуже велику роль в інформуванні поліції, сповіщаючи нас про диверсантів", – сказав Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ, який керує Національною поліцією.

Хоча офіційно розслідування таких випадків покладено на Службу безпеки України (СБУ), значна частина практичної роботи зі збору інформації лягла на міліцію, сказав Єнін.

Наразі Національна поліція затримала понад 1000 осіб, підозрюваних у диверсійно-розвідувальній діяльності на замовлення російської влади, повідомляє МВС.

У Харкові, приблизно за 40 кілометрів від російського кордону, четверо міліціонерів почали нічне патрулювання міста одразу після 22:00, комендантської години, наприкінці травня. Тримаючи автомати АК і одягнені в бронежилети, офіцери обшукували темні вулиці міста в пошуках підозрілих осіб.

"Коли ми когось зупиняємо, то намагаємося зрозуміти, де вони живуть, хто вони, чи говорять вони українською чи ні", — сказав Тимур, який відмовився назвати своє прізвище.

Їхня машина прискорилася, коли над головою завила сирена повітряної тривоги. Офіцери спустилися на станцію метро, ​​щоб сховатися. Через п'ятнадцять хвилин вони знову з'явилися, щоб патрулювати безлюдні вулиці до світанку.

Справа Антонової привернула увагу в Росії. Головний редактор російського державного телеканалу RT Маргарита Симоньян заявила в ефірі телебачення, що Антонова допомагала російській операції і тепер її несправедливо покарали. "Нам потрібно врятувати тих, кого ми можемо врятувати, і винагородити тих, хто потребує винагороди", – сказала Симоньян.

Вказуючи на складність таких справ, деякі селяни також кажуть, що Антонова є несправедливою мішенню. Кажуть, Антонова забезпечувала харчування селян і захищала їх від жорстокого поводження з боку російських солдат під час окупації.

"Чи можна назвати це співробітництвом, коли росіяни приставляють зброю до її спини?", — один житель кричав біля дитячого садка, де десяток селян все ще живуть під землею.

Але генпрокурор області Олександр Фільчаков заявив, що у слідства є докази того, що Антонова передавала ворогу інформацію, яка призвела до загибелі українців. Хоча він визнав симпатії деяких селян, Фільчаков сказав, що українцям потрібна справедливість.

"Вона повинна нести відповідальність", — сказав він.