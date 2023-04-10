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OPINION

Як російські агенти забрали будівлю Національного університету оборони України...

Юрій Бутусов
10 квітня, 2023 понедiлок
16:04
Погляд Юрій Бутусов

...і чому Верховний суд 9 років не може повернути її військовим

Міністерство оборони не наважується з'ясовувати стосунки з Верховним судом, тому доведеться написати мені.

Річ у тому, що під час війни Національний університет оборони не може якісно організувати підготовку великої кількості командирів через... відсутність необхідних навчальних класів для великої кількості офіцерів. Це не жарт. Тому що більшість приміщень головного навчальних комплексу будівель, який виходить на Повітрофлотський проспект, 10 років тому в українських військових забрали... зрадники, які діяли за завданням Росії.

3 липня 2013-му року Кабмін ухвалив розпорядження 503-р "Про передачу будівель Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від Національного університету оборони". Міністр оборони Лебедєв, прем'єр-міністр Азаров, Верховний Головнокомандувач Янукович у 2014-му втекли до Росії, вони слугували Путіну, і у 2012-13-му роках ухвалили десятки рішень, направлених на знищення обороноздатності України, в тому числі знищували військові навчальні заклади. Університет оборони України Росії, звичайно, дуже заважав. І Янукович з Азаровим передали більшу частину приміщень центрального корпусу університету оборони до Верховного суду.

За Януковича ухвалили десятки рішень, направлених на знищення обороноздатності України, в тому числі знищували військові навчальні заклади. Університет оборони України Росії, звичайно, дуже заважав

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Розпорядження 503-р було прийнято миттєво, щоб військові не встигли підняти хвилю у суспільстві, вона грубо порушила закон та порядок роботу університету:

1. Згідно з протоколом КМУ № 43 від 2013-го року, розпорядження не погоджувалось з міністрами;

2. Розпорядження прямо порушує указ президента № 451/95 від 1995 року, який забороняє передачу закріпленого за національними закладами влади майно;

3. Верховному суду передали частину єдиного комплексу, який неможливо розділити, оскільки будинки поєднані комунікаціями, і порядок експлуатації комунальних мереж досі не визначений.

4. Через "віджим" центрального найбільшого корпусу було втрачено багато навчальних класів, зникла можливість швидко створювати додаткові курси та навчальні програми, які повинні працювати разом, оскільки навчальний процес під час війни короткий, викладачі та слухачі мають бути разом, а не кататись по місту з одного класу в інший.

Звичайно, передача військового майна без будь-яких узгоджень з військовими була політичним рішенням Януковича.

Здавалось, справа абсолютно очевидна, і все має бути повернуто, це ж просто логічно. Військові там офіси в оренду не здають, ніяких розкошів там не було, ніякого сенсу позбавляти свою армію приміщень нема.

Тому 27 березня 2014-го року в.о. президента О.Турчинов видав розпорядження прем'єр-міністру Яценюку щодо повернення будівель міністерству оборони.

Але воно не було виконано.

Військові у нас війною зайняті, їм важко судитись з Верховним судом. Верховний суд зайняв абсурдну позицію — він одразу почав захищати захоплені приміщення, чудово розуміючи, що цей будинок є частиною єдиного комплексу, що тут знаходились важливі підрозділи університету, наприклад, комп'ютерний Центр ситуаційного моделювання та інше. Цей будинок був побудований при царі Миколі Другому для підготовки офіцерів для Першої Світової війни у 1914-му році. Але коли почалась Третя світова за сто років, будівлю віддали не офіцерам, а суддям. І Верховний суд, використовуючи своє політичне та службове становище побудував оборону будівлі військового університету за усіма правилами юридичної науки.

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Військові у нас війною зайняті, їм важко судитись з Верховним судом. Верховний суд зайняв абсурдну позицію — він одразу почав захищати захоплені приміщення, чудово розуміючи, що цей будинок є частиною єдиного комплексу, що тут знаходились важливі підрозділи університету, наприклад, комп'ютерний Центр ситуаційного моделювання та інше

У 2017-му році була здійснена спроба повернути будівлю — було направлено листа на ім'я президента України з проханням повернути будівлю, і вирішити якось питання з суддями, бо йде війна, треба працювати, навіщо суду таке небезпечне сусідство?

Але лист передали до Адміністрації президента Порошенка і там його надійно поховали в архіві, нічого не вирішили, все марно.

Усі спроби звернути увагу Офісу президента Зеленського до питання будівлі також чотири роки виявились марними. Усе керівництво Офісу президента — професійні адвокати, міністр оборони — адвокат, вони багато років працюють з Верховним судом, Верховний суд для них ближче інтересів безпеки, вони заради військових конфліктувати не хочуть.

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Тричі ініціативна група створювала петицію на сайті президента для збору підписів про повернення університету — але чомусь Офіс президента не дозволяє зареєструвати таку петицію.

Тому військові люди сподіваються, що у суспільстві підніметься розголос, і що хоча б страшна небезпека над нашою країною все ж таки змусить Верховного головнокомандувача, Кабмін, офіс президента подивитись уважно на цю абсурдну історію. Університет оборони не може бути судом, у нього дуже важливі завдання. Приїжджайте — подивіться, будь ласка, усе стане зрозуміло.

І беріть нарешті відповідальність, відселяйте суд, шукайте умови, але військові не менш важливі завдання виконують, ніж судді, здавалося б, було багато часу це нарешті усвідомити. Дайте хоча б петицію створити, ви побачите як швидко зберуть підписи 13 тисяч випускників університету оборони та їхні друзі та товариші.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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