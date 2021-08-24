Як у Києві відзначають 30-річчя Незалежності України. ФОТОРЕПОРТАЖ

Про це передає Еспресо.TV.



Україна відзначає День Незалежності - 30-ту річницю ухвалення парламентом Акту проголошення незалежності України.

Тисячі українці вийшли на центральні вулиці Києва.

Також в Україні пройшов потрійний парад: його провели на Хрещатику та на Дніпрі в Києві, а також в Одесі. У параді взяли участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.

З нагоди 30-ї річниці Незалежності України у різних куточках нашої держави відбуваються святкові дійства: різноманітні концерти, паради, шоу.



Більше у фоторепортажі Вікторії Руденко.

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