Як у Києві відзначають 30-річчя Незалежності України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У вівторок, 24 серпня 2021 року, Україна відзначає День Незалежності. Ділимося з вами яскравими фото цього дня
Про це передає Еспресо.TV.
Україна відзначає День Незалежності - 30-ту річницю ухвалення парламентом Акту проголошення незалежності України.
Тисячі українці вийшли на центральні вулиці Києва.
Також в Україні пройшов потрійний парад: його провели на Хрещатику та на Дніпрі в Києві, а також в Одесі. У параді взяли участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.
З нагоди 30-ї річниці Незалежності України у різних куточках нашої держави відбуваються святкові дійства: різноманітні концерти, паради, шоу.
Більше у фоторепортажі Вікторії Руденко.
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