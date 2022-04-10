Як у Рубіжному вибухнула азотна кислота. Відео з дрону

Матерал оприлюднено сьогодні, 10 квітня, на YouTube-каналі радіостанції, передає Еспресо.TV.



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"Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив 9 квітня, що у Рубіжному російські військові в результаті обстрілу вдруге цього тижня влучили у цистерну з азотною кислотою. Попереднє влучання в цистерну з азотною кислотою було зафіксоване 5 квітня", - наголошується у коментарі до відео.





Рубіжне входить до Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації, яку зараз намагаються взяти штурмом російські війська.