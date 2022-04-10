Як у Рубіжному вибухнула азотна кислота. Відео з дрону
Журналісти української служби Радіо Свобода оприлюднили відзнятий за допомогою розміщеної на дроні відеокамери запис того, як у місті Рубіжне Луганської області учора, 9 квітня 2022 року, вибухнула цистерна з отруйним аміаком
Матерал оприлюднено сьогодні, 10 квітня, на YouTube-каналі радіостанції, передає Еспресо.TV.
Читайте також: Я наполягаю і наполягатиму, що ми маємо справу з геноцидом, – Віталій Портников
"Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив 9 квітня, що у Рубіжному російські військові в результаті обстрілу вдруге цього тижня влучили у цистерну з азотною кислотою. Попереднє влучання в цистерну з азотною кислотою було зафіксоване 5 квітня", - наголошується у коментарі до відео.
- Внаслідок російських артилерійських обстрілів інфраструктуру Сєвєродонецька наразі практично знищено.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.6
- Актуальне
- Важливе