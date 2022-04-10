Інфраструктура Сєвєродонецька майже знищена, – голова Луганської ОВА

Про це йдеться в повідомленні голова Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Якщо зранку палали будинки в новій частині міста, то вдень російська армія відкрила вогонь по всьому Сєвєродонецьку. Багато вибито вікон, там, де ще залишались", – йдеться в повідомленні.

Серйозних руйнувань зазнали два житлових будинки й приватна лікарня. Соціальна й критична інфраструктура майже знищена.

Уранці 10 квітня в Свєвєродонецьку окупанти відкрили вогонь по школі та двох багатоповерхівках, унаслідок чого згоріла низка квартир, а також зруйнували два будинки в Лисичанську та Комишувасі-1.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про високу вірогідність спроби російських окупантів прорвати українську оборону на Луганщині й Донеччині.