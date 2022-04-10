Інфраструктура Сєвєродонецька майже знищена, – голова Луганської ОВА
Окупанти обстріляли 10 квітня два житлових будинки й приватну лікарню в Сєвєродонецьку. Інфраструктура міста майже знищена
Про це йдеться в повідомленні голова Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Якщо зранку палали будинки в новій частині міста, то вдень російська армія відкрила вогонь по всьому Сєвєродонецьку. Багато вибито вікон, там, де ще залишались", – йдеться в повідомленні.
Серйозних руйнувань зазнали два житлових будинки й приватна лікарня. Соціальна й критична інфраструктура майже знищена.
- Уранці 10 квітня в Свєвєродонецьку окупанти відкрили вогонь по школі та двох багатоповерхівках, унаслідок чого згоріла низка квартир, а також зруйнували два будинки в Лисичанську та Комишувасі-1.
- Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про високу вірогідність спроби російських окупантів прорвати українську оборону на Луганщині й Донеччині.
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