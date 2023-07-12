Про підготовку компаній до реінтерграції пише forbes.ua

Реінтеграція не буде простою, але вона варта зусиль. Ветерани вмітимуть керувати людьми, ухвалювати складні рішення і нести відповідальність. "Із фронту повернуться інші люди, відмінні від тих, котрі йшли на війну", – попереджає Олена Бондар, директорка консалтингової компанії Wellbeing Company,.

Укрзалізниця

3 близько 230 000 співробітників УЗ воює понад 10 000. 349 демобілізовані і повертаються до роботи. "20% поранених, з якими ми на звʼязку, отримують інвалідність, – каже директорка департаменту соцполітики УЗ Ольга Безпалько. – За цією логікою у штаті може бути близько 2000 людей з інвалідністю". Мінекономіки прогнозує, інвалідність дістане майже 600 000 ветеранів.

В УЗ багато професій, яких більше не існує на ринку, як-от монтери колій. Якщо компанія не поверне ветерана на роботу, він може не влаштуватися за спеціальністю взагалі. Аби цього не допустити, УЗ шукає можливості для працівника, що не може виконувати роботу у своєму структурному підрозділі. Перевчити, обрати сусідню філію або навіть змінити місто роботи, якщо він готовий до переїзду.

Окремий напрям роботи УЗ – створення реабілітаційного центру на базі власного медичного закладу. "Спілкуючись із військовими, ми помітили: окрім гострих випадків, часто виникає потреба у додатковому відновленні", – каже Безпалько. Цільова аудиторія найближчі два роки – військові, військові залізничники й ті, хто травмувався на роботі.

Ferrexpo

Із майже 10 000 співробітників компанії служать 700. У Ferrexpo запустили програму тренінгів. Команді пояснюють, із якими станами може стикатися ветеран, як не провокувати конфлікти або грамотно виходити з них. Кожен у колективі має вміти фіксувати початок флешбеку – спогаду про травматичну подію, яку ветеран ніби переживає знову, впізнати його та діяти.

Взаємини у команді для Ferrexpo – питання безпеки. "Виробництво сповнене гучних несподіваних звуків, – пояснює директорка з управління персоналом та побутом компанії Анна Адом. – Важливо своєчасно відстежувати зміни стану людини. Помилка може коштувати дорого".

Ядро "ветеранської" стратегії Ferrexpo – служба підтримки, що досліджуватиме програми допомоги військовим. "Команда розумітиме проблему співробітника та шукатиме рішення – наші, благодійні або державні", – каже Адом. Вона також відповідатиме за навігацію у бюрократичних лабіринтах, перенавчання та профорієнтацію.

Головний виклик для Адом – реінтеграція ветеранів у робоче середовище. В першу чергу йдеться про людей з інвалідністю. Декілька співробітників Ferrexpo втратили кінцівки.

Тим часом у медично-санітарній частині Ferrexpo з лютого 2022 року пройшли відновлення близько 400 воїнів із різними травмами: мінно-вибуховими, осколковими пораненнями та відкритими переломами. Це допомогло уявити, з чим доведеться працювати після повернення співробітників.

МХП

3 більш як 2000 мобілізованих працівників компанії МХП повернулось понад 100. В програмі реінтеграції компанії є спеціалісти, що відповідають за першу зустріч ветерана на підприємстві. Зокрема, допомагають із проходженням медичного чекапу в комфортних умовах.

Якщо співробітник МХП не готовий пройти онбординг і приступити до роботи, йому дають час відпочити та пропонують постійний звʼязок з командою програми реінтеграції "МХП Поруч".

Перші потреби ветерана після повернення – вирішення юридичних питань та турбота про фізичне і ментальне здоровʼя, каже директорка з питань захисту здоровʼя і безпеки співробітників у МХП Олена Бойченко. "Якщо людина хворітиме, ми плануємо шукати медичні заклади та санаторії для реабілітації", – каже вона. У маршруті ветерана в МХП є зустріч із психологом, що готує демобілізованого працівника до нового сприйняття себе.

Також у компанії підтримуватимуть співробітників у пошуку себе: пропонуватимуть навчання і можливість здобуття нової спеціальності. "Ветеран зможе спробувати себе у кількох нових ролях – IT, фінанси, що завгодно, – каже Бойченко. – Якщо відчує, що це не його, – шукатимемо далі".



