Як в СРСР. В Росії відкриють аналог радянських крамниць "Березка" для еліти

Про це йдеться у постанові уряду РФ.

В асортименті будуть товари, щодо яких діє процедура безмитної торгівлі: алкоголь, тютюн, парфумерія, косметика, прикраси, смартфони, годинники тощо. Оплата проводитиметься у рублях, доларах і євро.

У відвідувачів крамниць перевірятимуть документи для підтвердження їхнього дипломатичного статусу або співпраці з іноземними організаціями. Дані про відвідувачів надсилатимуть в МЗС.

Довідково. "Березка" – це мережа радянських крамниць, де іноземці розраховувалися іноземною валютою, а радянські закордонні працівники – за чеки Зовнішпосилторгу та Зовнішторгбанку. За часів СРСР "Березки" торгували у Москві, Ленінграді, столицях союзних республік, великих обласних центрах та деяких портових та курортних містах.

В радянській Україні працювала схожа мережа крамниць "Каштан".