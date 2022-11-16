Про це повідомляє фейсбук-профіль Держспецзв'язку.

Є декілька способів, як відстежити втрачений телефон.

"Як налаштувати функції відстеження телефону, чи дійсно вони допомагають при втраті пристрою? Якщо ви користуєтесь смартфоном на базі Android, визначити місцерозташування пристрою можна через акаунт у Google. Заздалегідь увімкніть на телефоні відповідну опцію. Зробити це можна таким шляхом: Налаштування – Біометричні дані та безпека – Пошук мого мобільного пристрою (перевести в активний режим)", - пишуть у Держспецзв'язку.

Для відстеження гаджета на базі Android: телефон має бути пов'язаний із акаунтом Google, пристрій має бути ввімкненим та підключеним до інтернету, а також на телефоні має бути ввімкнена геолокація.

У разі втрати телефону пошук здійснюється через цю сторінку.

"Увійдіть на ній у свій акаунт Google. На карті з’явиться орієнтовне місцерозташування пристрою, а також перелік варіантів, що можна зробити: Зателефонувати (телефон дзвонитиме протягом п'яти хвилин, навіть якщо звук вимкнений). Заблокувати пристрій. Очистити пристрій (у такому разі з нього будуть видалені всі дані, а подальший пошук буде неможливий)", - додали у Держспецзв'язку.

Ще один варіант – скористатися спеціальними мобільними додатками для пошуку втраченого телефону. Серед функцій таких застосунків – можливість відстеження телефону за допомогою GPS, Wi-Fi, веж стільникового зв’язку, віддалене керування камерою та мікрофоном, блокування тощо.

"Деякі виробники смартфонів пропонують власні рішення з пошуку пристроїв. Щоб скористатися, потрібно мати окремий акаунт. Відповідна функція є і на iPhone: Налаштування – iCloud – Знайти iPhone. Шукати пристрій можна через сторінку, але потрібно знати Apple ID телефону", - розповіли у Службі.

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