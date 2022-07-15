Як знайти і вибрати психолога онлайн в Україні

У 20 столітті сфера психології стала такою ж звичною, як і стоматологія. І навіть запис до психолога онлайн – тривіальне завдання.

Приватний психотерапевт чи сервіс з підбору психологів, що вибрати?

У суспільстві психотерапія стала звичайним і навіть модним заняттям. А тому пропозиції фахівців на ринку відрізняються різноманітністю. Звернутися за допомогою можна до приватного кабінету або, пройшовши сеанс онлайн. Кожен варіант відрізняє ряд плюсів та мінусів:

Приватний психолог бере дорого, але це часто обумовлено досвідом і знаннями. Хоча за грамотним фахівцем іноді доводиться їздити навіть в інше місто, що також накладно. Сервіс з підбору психолога дозволяє вирішити географічну проблему, а іноді й фінансову, адже така послуга обходиться дешевше. Але головний плюс цього варіанта – продумана допомога у виборі потрібного фахівця. Самостійний процес підбору психолога стане однозначно затяжним, нелегким та витратним. Адже не достатньо знайти лише гарного терапевта. Навіть перукаря всі шукають саме "свого". Що вже казати про психотерапевта.

У спеціальному сервісі вже все продумано. Для клієнтів передбачений цілий шлях на вибір терапевта за допомогою тестів та особистих уподобань. При цьому безкоштовна процедура підбору психолога може зайняти лише кілька хвилин.

Переваги сервісів та психологічних центрів

Перевага №1 психологічного центру та онлайн сервісу – вузька спрямованість. Тут зібрані фахівці саме з галузі психотерапії, які володіють найрізноманітнішими схемами та програмами роботи з клієнтами. До інших плюсів відносять:

високу кваліфікацію фахівців (у “штаті” лише сертифіковані психотерапевти із практичним досвідом роботи);

конфіденційність (онлайн формат дозволяє вам навіть не "показувати своє обличчя");

точковий підбір терапевта (розроблено спеціальне тестування, яке дозволить швидко підібрати "вашу людину").

При цьому інтернет-психолог приходить до вас, а не ви до нього в кабінет. Клієнти спілкуються на сеансах найзручнішим способом. Будь то листування, відео-чати або дзвінки. Відповідно сервіс з підбору психолога Meclee покликаний максимально спростити та прискорити процес вибору "лікаря душ". А отже, не скористатися цією можливістю - просто гріх!

