Yakaboo припиняє співробітництво з російськими компаніями та видавництвами
Інтернет-книгарня Yakaboo оголосила про припинення співробітництва з російськими компаніями та видавництвами та передачу 3 млн грн Збройним силам України
Про це повідомляє пресслужба Yakaboo.
"Yakaboo зупиняє співробітництво з будь-якими російськими компаніями, видавництвами тощо. Менеджери Yakaboo, які мають доступ до комп'ютерів, вилучають видання країни-агресора з нашого сайту. Yakaboo спрямовує 3 млн гривень на підтримку Збройних сил України, фонду "Повернись живим" та на цільові програми тероборони", - йдеться у повідомленні.
Також ідеться про те, що книгарня оперативно повертає кошти покупцям за скасовані замовлення у рамках "єПідтримки". Це в компанії роблять для того, аби люди могли переслати кошти за вакцинацію проти COVID-19 на потреби української армії.
- Нагадаємо, Київський театр імені Лесі Українки перестав бути російським.
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