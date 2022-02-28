Yakaboo припиняє співробітництво з російськими компаніями та видавництвами

Про це повідомляє пресслужба Yakaboo.



"Yakaboo зупиняє співробітництво з будь-якими російськими компаніями, видавництвами тощо. Менеджери Yakaboo, які мають доступ до комп'ютерів, вилучають видання країни-агресора з нашого сайту. Yakaboo спрямовує 3 млн гривень на підтримку Збройних сил України, фонду "Повернись живим" та на цільові програми тероборони", - йдеться у повідомленні.



Також ідеться про те, що книгарня оперативно повертає кошти покупцям за скасовані замовлення у рамках "єПідтримки". Це в компанії роблять для того, аби люди могли переслати кошти за вакцинацію проти COVID-19 на потреби української армії.



Нагадаємо, Київський театр імені Лесі Українки перестав бути російським.