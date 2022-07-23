"Якась РСЗО, типу "Граду", "Урагану". Тільки вона беззвучна": окупант скаржиться на нові артилерійські системи ЗСУ

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

"Два дні тому прилетіло в будівлю. Якоюсь х… (незрозуміло чим) є… (стріляють), виходу не чутно ніх… (взагалі). Просто дві секунди – бам. Якась РСЗО, типу "Граду", "Урагану". Тільки вона беззвучна", - скаржиться окупант на нові артилерійські системи, які використовує ЗСУ.

Також рашист розповідає, що кілька батальйонів виводиться із зони бойових дій через високі втрати.

"Все, що в телевізорі кажуть, це все йо… (неправда), що у нас втрати мінімальні. У нас тут комбриг мед продавав і безпілотники купував. 20 бочок меду 200-літрових продав. 4 безпілотники купив. Пасіку десь пограбували. Тут пасік цих йо… (дуже багато)", - розповідає він.

З цього ж перехоплення стало відомо, що тепер росіяни формуватимуть один повноцінний батальйон з колишніх трьох. З особовим складом протягом 10 днів працюватимуть психологи, оскільки ніхто не хоче повертатися в Україну. За пів року зайшло дві тисячі підкріплення. На сьогодні з них залишилось максимум 500.

,22 липня розвідка оприлюднила розмову, де окупант розповідає дружині про погрози відправляти в концтабір у терористичні "Л/ДНР" усіх, хто відмовляється від подальшої участі у "спецоперації".

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