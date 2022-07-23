"Якась РСЗО, типу "Граду", "Урагану". Тільки вона беззвучна": окупант скаржиться на нові артилерійські системи ЗСУ
Окупанти скаржаться на високі втрати та нові артилерійські системи, які використовує ЗСУ
Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.
"Два дні тому прилетіло в будівлю. Якоюсь х… (незрозуміло чим) є… (стріляють), виходу не чутно ніх… (взагалі). Просто дві секунди – бам. Якась РСЗО, типу "Граду", "Урагану". Тільки вона беззвучна", - скаржиться окупант на нові артилерійські системи, які використовує ЗСУ.
Також рашист розповідає, що кілька батальйонів виводиться із зони бойових дій через високі втрати.
"Все, що в телевізорі кажуть, це все йо… (неправда), що у нас втрати мінімальні. У нас тут комбриг мед продавав і безпілотники купував. 20 бочок меду 200-літрових продав. 4 безпілотники купив. Пасіку десь пограбували. Тут пасік цих йо… (дуже багато)", - розповідає він.
З цього ж перехоплення стало відомо, що тепер росіяни формуватимуть один повноцінний батальйон з колишніх трьох. З особовим складом протягом 10 днів працюватимуть психологи, оскільки ніхто не хоче повертатися в Україну. За пів року зайшло дві тисячі підкріплення. На сьогодні з них залишилось максимум 500.
- ,22 липня розвідка оприлюднила розмову, де окупант розповідає дружині про погрози відправляти в концтабір у терористичні "Л/ДНР" усіх, хто відмовляється від подальшої участі у "спецоперації".
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