Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.

"Вони (ті, хто відмовилися) всі тут. Але ті, хто до нас ходять, вони їх у концтабір у "ЛНР" відправляють. Ніхто нічого не робить, ходять п'яні, лише гонять самогонку. Нічого тут не відбувається", - розказує окупант своїй дружині.

Він також повідомляє, що в підрозділах процвітає анархія та корупція. І додає, що внаслідок атаки БПЛА було поранено дев'ять російських військовослужбовців, а командир загинув.

Попри це, окупант сказав дружині, що поки що не трапилося нічого такого, щоб він відмовлявся від служби.

"Та ні, от поки нічого такого не трапилося, щоб я відмовлявся. Ну так, стріляють, ну так, вбивають, завдають поранень і так далі. Не знаю, як це пояснити, але мене ще не покинуло відчуття того, що я тут на своєму місці", - коментує він.



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