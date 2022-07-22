Російські загарбники створюють на тимчасово окупованих територіях молодіжні проросійські організації, - розвідка

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Стало відомо, що окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Херсонщини намагаються насаджувати проросійський світогляд серед української молоді. Головний елемент цієї політики - це "військово-патріотичне виховання".

Повідомляється, що для цього рашисти формують "громадські організації" на кшталт "молоді будівельники Херсонської області", "молодь Херсона" та ін.

Окрім цього, розвідка зазначає, що участь української молоді в них набуває примусового характеру.

"Участь в них української молоді дедалі частіше набуває примусового характеру. Одночасно старше покоління регіону залучається до новостворених організацій "союз матерів Херсонської області", "організація ветеранів Херсонської області", - йдеться у пості.

Також окупанти активно пропагують участь в організованому "міносвіти РФ" проєкті "твій крок".

"У "федеральному агентстві зі справ молоді РФ" анонсовано проведення на окупованих територіях загальноросійських дитячо-юнацьких конкурсів "планета великих змін" та "велика зміна". На запрошення представників санкт-петербурзького відділення всеросійського військово-патріотичного руху "юнармія" 31 липня "юнармійці" з "днр" візьмуть участь у головному військово-морському параді в Санкт-Петербурзі", - повідомляє ГУР.

19 липня стало відомо, що завдяки партизанам Сили оборони мають точні координати позиції росіян у Херсонській області.

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