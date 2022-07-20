"Гребуть всіх підряд, прийшли дві баби бухі, їх записали": окупанти скаржаться на "поповнення" особового складу і невиплату грошей

Перехоплення оприлюднила пресслужба ГУР Міноборони.

"Прийшли дві баби бухі. Кажуть, ми поїдемо. Їм кажуть, ким ви будете? Вони кажуть, кухарями. Все, їх записали. Гребуть всіх підряд. Аби сказав - поїду. Ми сюди їхали, нас було 670. Зараз 150-147", - розповів окупант.

Крім того, загарбник поскражився на невиплати грошового забезпечення - замість обіцяних грошей він отримав вдвічі менше.

15 липня ГУР Міноборони оприлюднило розмову, в якій окупант розповів дружині та матері про стрільбу "наосліп", попадання у своїх і те, як армія РФ кидає поранених напризволяще.

17 липня розвідка оприлюднила перехоплення, в якому загарбник скаржився батькам на байдужість командування.

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