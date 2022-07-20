"Гребуть всіх підряд, прийшли дві баби бухі, їх записали": окупанти скаржаться на "поповнення" особового складу і невиплату грошей
Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову російського окупанта, в якій той скаржився на поповнення особового складу випадковими людьми і великі втрати у підрозділі
Перехоплення оприлюднила пресслужба ГУР Міноборони.
"Прийшли дві баби бухі. Кажуть, ми поїдемо. Їм кажуть, ким ви будете? Вони кажуть, кухарями. Все, їх записали. Гребуть всіх підряд. Аби сказав - поїду. Ми сюди їхали, нас було 670. Зараз 150-147", - розповів окупант.
Крім того, загарбник поскражився на невиплати грошового забезпечення - замість обіцяних грошей він отримав вдвічі менше.
- 15 липня ГУР Міноборони оприлюднило розмову, в якій окупант розповів дружині та матері про стрільбу "наосліп", попадання у своїх і те, як армія РФ кидає поранених напризволяще.
- 17 липня розвідка оприлюднила перехоплення, в якому загарбник скаржився батькам на байдужість командування.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.79
Купівля 35.79Продаж 36.78
-
EUR
Купівля 36.09Продаж 37.27
- Актуальне
- Важливе