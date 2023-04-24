Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Дякую Силам оборони України, що тримають Бахмут. Якщо Бахмут пав би, то кількість снарядів, яка прилітає у Бахмут, полетіла б на Костянтинівку, Слов'янськ та Краматорськ. Тому, що лінія фронту стала б ближче до цих міст. Зараз на себе все приймає Бахмут", - підкреслив Лях.

За словами голови Слов'янської міської військової адміністрації, у Слов'янську зараз проживає орієнтовно 50 тис. людей.

"Місцеві спостерігають за подіями на лінії фронту, наші повідомлення щодо евакуації діють. За останні три тижні кількість людей зменшилася приблизно на 1000 мешканців. Вже бачимо, що люди почали виїжджати", - зауважив Лях.