Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат Валерій Чалий.

"Блискуче, що наступ ЗСУ почався зараз. Настрої міжнародні були вже приблизно такі - лінія фронту коливається біля одних й тих населених пунктів, сили вже рівні, Росія не може просуватися чи українці не дають і це може тривати вічно. Питання так званого миру - перемир'я чи замороження на теперішній стадії пішло в тіньові розмови, в серйозні кабінети. Якби не було цього наступу, то за місяць ми б уже мали такий тиск на Україну стосовно капітуляції, бо пауза призвела б до ще більших проблем у війні з РФ", - розповів він.

На думку дипломата, зараз це коло розірване.

"ЗМІ закордонні та дуже багато політиків говорять про українські успіхи та перемогу. Це величезний вплив. Це було дуже вчасно, дуже чітко і дуже допомогло для подальших рішень цих урядів. Я не здивуюсь, якщо ми найближчим часом отримаємо МіГ-29 і це буде заслуга ЗСУ", - підсумував Чалий.