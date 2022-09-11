Якби не було наступу ЗСУ, то за місяць ми б уже мали тиск на Україну стосовно капітуляції, - дипломат Чалий
Український контрнаступ припинив обговорення можливого перемир'я між Україною та Росією на Заході
Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат Валерій Чалий.
"Блискуче, що наступ ЗСУ почався зараз. Настрої міжнародні були вже приблизно такі - лінія фронту коливається біля одних й тих населених пунктів, сили вже рівні, Росія не може просуватися чи українці не дають і це може тривати вічно. Питання так званого миру - перемир'я чи замороження на теперішній стадії пішло в тіньові розмови, в серйозні кабінети. Якби не було цього наступу, то за місяць ми б уже мали такий тиск на Україну стосовно капітуляції, бо пауза призвела б до ще більших проблем у війні з РФ", - розповів він.
На думку дипломата, зараз це коло розірване.
"ЗМІ закордонні та дуже багато політиків говорять про українські успіхи та перемогу. Це величезний вплив. Це було дуже вчасно, дуже чітко і дуже допомогло для подальших рішень цих урядів. Я не здивуюсь, якщо ми найближчим часом отримаємо МіГ-29 і це буде заслуга ЗСУ", - підсумував Чалий.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.76
Купівля 39.76Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 39.57Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе