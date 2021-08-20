"Якби я відповідав за все, що говорять колеги у Раді, мене можна було б позбавити ліцензії": Разумков заступився за канал "НАШ"
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається на об'єктивність суду під час розгляду позову Нацради з питань ТБ і радіомовлення про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ"
Про це він повідомив на брифінгу журналістам, передає Інтерфакс-Україна.
"Я дуже сподіваюся, що суд буде об'єктивним, неупередженим під час розгляду цього питання", - сказав Разумков.
Голова ВР додав, що не можна карати канал за висловлювання гостей у ефірах.
"Моя особиста позиція - якби я відповідав за все, що говорять наші колеги з трибуни у Верховній Раді України, мене теж уже можна було б позбавити ліцензії. Якби це все-таки стосувалося висловлювань журналістів, мені було б це більше зрозуміло. Що стосується гостей - у нас персональна відповідальність", - зазначив Разумков.
- Національна рада з питань телебачення та радіомовлення звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії ТОВ "Наш 365" (канал "НАШ").
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