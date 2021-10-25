Яким буде листопад в Україні: прогноз погоди від Укргідрометцентру
В Україні в листопаді 2021 року середня місячна температура очікується в межах +1…+7°C
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, середня місячна температура передбачається +1…+7°C, що близько до норми.
За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм, що в межах норми.
"Листопад - перехідний місяць від осені до зими - пора передзим′я, що починається після стійкого переходу середньої добової температури через +5°C у бік зниження (в основному у першій декаді листопада, на Закарпатті та півдні країни у другій декаді листопада)", - йдеться в повідомленні.
Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура складає 0°C…+4°C, на Закарпатті та півдні країни місцями +5°C…9°C.
Абсолютний мінімум температури повітря -15°C…-24°C, у північних, східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в гірських районах місцями -25…-31°C, на півдні Криму та Одещини -8°C…-13°C.
Абсолютний максимум температури повітря +16°C…+24°C, у Чернівецькій, Закарпатській, центральних, південних областях та в Криму місцями +25°C…+29°C.
Середня місячна кількість опадів складає 35-63 мм, в Карпатах, горах Криму та на Закарпатті місцями 70-108 мм (на високогір′ї до 135 мм), у Луганській, Дніпропетровській областях, на Прикарпатті та півдні країни місцями 29-34 мм.
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