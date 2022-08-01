Якогось сигналу, навіть неофіційного, я не отримував. Український омбудсман розповів про реакцію ООН на запити щодо Оленівки
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наразі не отримував від Організації Об'єднаних Націй жодного сигналу щодо масового вбивства українських військовополонених в окупованій Оленівці
Про це український омбудсман сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Можу повідомити, що у нас є комунікація з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, по Організації Обʼєднаних Націй у нас гірша ситуація. Листи, офіційні запити я направляю. Я зробив це в перший день, одразу після трагедії. Якогось сигналу, навіть неофіційного, я особисто не отримував. Я можу це публічно підтвердити", – сказав Дмитро Лубінець.
Додамо, що після заяви Уповноваженого прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік підтвердив, що ООН отримала запити щодо розслідування теракту в Оленівці від України та РФ.
Про це написала журналістка, акредитована при ООН Аманда Прайс у Twitter. Розгляд запитів нібито триває.
"ООН розглядає запити України та Росії про проведення розслідування смертельного нападу в п'ятницю на об'єкт, де утримувалися військовополонені в Оленівці. ООН вивчає, чи є умови, які зробили б розслідування можливим", – заявив представник ООН.
- 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені.
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