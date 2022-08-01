Про це український омбудсман сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Можу повідомити, що у нас є комунікація з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, по Організації Обʼєднаних Націй у нас гірша ситуація. Листи, офіційні запити я направляю. Я зробив це в перший день, одразу після трагедії. Якогось сигналу, навіть неофіційного, я особисто не отримував. Я можу це публічно підтвердити", – сказав Дмитро Лубінець.

Додамо, що після заяви Уповноваженого прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік підтвердив, що ООН отримала запити щодо розслідування теракту в Оленівці від України та РФ.

Про це написала журналістка, акредитована при ООН Аманда Прайс у Twitter. Розгляд запитів нібито триває.

"ООН розглядає запити України та Росії про проведення розслідування смертельного нападу в п'ятницю на об'єкт, де утримувалися військовополонені в Оленівці. ООН вивчає, чи є умови, які зробили б розслідування можливим", – заявив представник ООН.

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені.