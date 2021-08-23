Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Якою буде погода на День Незалежності: прогноз від Укргідрометцентру

Якою буде погода на День Незалежності: прогноз від Укргідрометцентру

23 серпня, 2021 понедiлок
17:35
Суспільство

На День Незалежності, 24 серпня, в Україні буде спекотно, проте одні регіони огорне сонячними променями, а інші накриють зливи з грозами

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Так, 24 серпня західні та центральні області накриють грози.

Зливи з грозами будуть в Києві і таких сусідніх областях, як Черкаська, Чернігівська, Житомирська, а також в Сумській.

Дощі будуть вдень і вночі у всіх західних областях: Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській, Волинській, Тернопільській.

Там буде від +18°C…+20°C. На півдні і сході України сонячно, від +26°C…+30°C. У Києві - +22°C…+24°C.

Тим часом на Півдні та Сході буде сухо та сонячно. Середня денна температура становитиме +25 C...+27C.

Найпрохолодніше буде на Заході. Там стовпчики термометра сягатимуть лише +19°C...+22°C. Водночас жителі східних регіонів та Криму зможуть насолодитися справді літніми +29°C.

У свою чергу, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що Україна 24 серпня потерпатиме від локальних дощів. У більшості областей країни на День Незалежності потепліє. Водночас жителям Заходу варто готуватися до похолодання.

У Києві на День Незалежності, за її словами, температура повітря в українській столиці може піднятися навіть до +30C.

Також відомо, що 24 серпня в західних областях грози, подекуди шквали 15-20 м/с; у Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях значні дощі (І рівень небезпеки, жовтий).

24 серпня у Київській, Чернігівській, Полтавській, Херсонській, Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

погода
прогноз погоди
похолодання
дощі
потепління
День Незалежності
погода у Києві
новини Києва
Укргідрометцентр
новини України
Погода з Наталкою Діденко
зливи
погода Київ
погода в Україні
погода Львів
Читайте також:
22 серпня, 2021 неділя
ЗСУ потрібно готуватися до наступальних дій, - головнокомандувач Залужний
21 серпня, 2021 субота
Для порятунку українців від "Талібану" бійці ГУР провели цілу спецоперацію
22 серпня, 2021 неділя
Меркель не відповіла на запитання про "Кримську платформу" та про те, чому вона не тисне на Путіна щодо припинення війни
Київ
+25
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.58
    Купівля 26.58
    Продаж 26.84
  • EUR
    Купівля 30.94
    Продаж 31.42
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
23 серпня
19:59
Олена Зеленська
На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок і дітей у військових конфліктах
19:55
Куман і Мессі
Нас боялися більше, коли з нами був Мессі, - тренер "Барселони"
19:32
Катерина Рожкова
МВФ перерахував Україні $1,9 млрд, - Рожкова
19:15
Оксана Баюл
Народилася росіянкою, виграла золото за Україну, а помру американкою, - Баюл про зміну громадянства
19:06
Олександр Корнієнко
Зміна очільника КМДА - прерогатива ОПУ, - Корнієнко
19:02
Британія підписала контракт на 35 млн доз COVID-вакцини Pfizer
18:39
Данило Гетманцев
"Все це маніпуляції": Гетманцев про можливі кадрові зміни в Кабміні восени
18:32
Андрій П'ятов
Петраков довикликав у збірну України двох нових воротарів
18:22
Польща оголосила про будівництво паркану на кордоні з Білоруссю
18:15
ООС
Дистанційне мінування, безпілотники та обстріли: окупанти тричі порушили "тишу" на Донбасі
18:05
Дмитро Кулеба
Кулеба: в Афганістані залишаються близько 50 українців
17:57
коронавірус
Коли в Україні може бути пік захворюваності на коронавірус: прогноз від МОЗ
17:27
Микола Княжицький
"Поки що це лише слова, а потрібні дії": Княжицький про саміт "Кримської платформи"
17:15
У Миколаєві відкрили 72-метровий флагшток з використанням особливого архітектурного рішення
17:09
СБУ провела навчання поблизу лінії розмежування на Донеччині
17:02
"Червона лінія" та "продовження окупації": "Талібан вимагає у США покинути країну до вересня
17:02
Рада
Рада схвалила постанову про міжнародну підтримку Кримської платформи
16:44
Костянтин Єлісєєв
Заява Зеленського, начебто на Кримській платформі Росію вперше визнано окупантом - неправда, - Єлісєєв
16:34
Олександр Ярмак
Ярмак випустив патріотичний кліп присвячений Ступці, Чорноволу та іншим видатним українцям, в ньому знялися Жадан та Тарабарова
16:22
Ексклюзив
Якими були економічні реформи за часів Леоніда Кучми
16:21
Вищий антикорупційний суд
ВАКС призначив члену Комісії з азартних ігор арешт із правом застави у 5 млн грн
16:16
Роналду
Роналду запропонував контракт клуб з АПЛ
15:50
Альтмаєр
Міністр енергетики ФРН Альтмаєр: "Ми не дозволимо перетворити Крим на сліпу пляму на мапі"
15:44
Віктор Ляшко
У серпні - вересні Україна очікує 6,5 млн доз COVID-вакцин, - Ляшко
15:35
Окупантам вдалося вижити з Криму близько 30 тис. кримських татар, - Джемілєв
15:24
Зеленський
"Останній підпис на останньому саміті у Ялті": Зеленський пообіцяв Росії місце для підпису на декларації "Кримської платформи"
15:19
Олександр Петраков
Нового тренера збірної України Петракова "спіймали" у київському метро. Фото
15:11
В Україні набув чинності закон, який прирівнює е-паспорти до звичайних
15:10
На Луганщині на окуповані території на кульках запустили великий український прапор
15:06
Країни-учасниці Кримської платформи підписали спільну декларацію
Країни-учасниці "Кримської платформи" підписали спільну декларацію
15:03
державний прапор
У Кривому Розі підняли найбільший державний прапор у місті на найвищий флагшток
14:57
Львівський лікар підняв український прапор на о. Джарилгач
14:53
Юрій Вітренко
Україна для "зеленого" переходу потребує інвестицій у $100 млрд, - Вітренко
14:50
Український прапор запустили в небо навпроти московського Кремля. ВІДЕО
14:45
Moderna
Moderna у вересні почне випробування вакцини від ВІЛ
14:44
Анатолій Трубін
"Шахтар" втратив основного воротаря перед вирішальним матчем ЛЧ
14:21
Ми хочемо поставити Росію на її місце, - представниця США на саміті "Кримської платформи"
14:19
Олена Зеленська
Зеленська на саміті перших леді запропонувала запровадити у школах уроки цифрової гігієни
14:00
З Кабула відлетів третій евакуаційний літак з понад сотнею українців на борту
13:49
повінь
Рятувальники попередили про шторм та підйом рівнів води у річках: в яких областях очікувати
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV