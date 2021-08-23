Якою буде погода на День Незалежності: прогноз від Укргідрометцентру
На День Незалежності, 24 серпня, в Україні буде спекотно, проте одні регіони огорне сонячними променями, а інші накриють зливи з грозами
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Так, 24 серпня західні та центральні області накриють грози.
Зливи з грозами будуть в Києві і таких сусідніх областях, як Черкаська, Чернігівська, Житомирська, а також в Сумській.
Дощі будуть вдень і вночі у всіх західних областях: Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській, Волинській, Тернопільській.
Там буде від +18°C…+20°C. На півдні і сході України сонячно, від +26°C…+30°C. У Києві - +22°C…+24°C.
Тим часом на Півдні та Сході буде сухо та сонячно. Середня денна температура становитиме +25 C...+27C.
Найпрохолодніше буде на Заході. Там стовпчики термометра сягатимуть лише +19°C...+22°C. Водночас жителі східних регіонів та Криму зможуть насолодитися справді літніми +29°C.
У свою чергу, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що Україна 24 серпня потерпатиме від локальних дощів. У більшості областей країни на День Незалежності потепліє. Водночас жителям Заходу варто готуватися до похолодання.
У Києві на День Незалежності, за її словами, температура повітря в українській столиці може піднятися навіть до +30C.
Також відомо, що 24 серпня в західних областях грози, подекуди шквали 15-20 м/с; у Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях значні дощі (І рівень небезпеки, жовтий).
24 серпня у Київській, Чернігівській, Полтавській, Херсонській, Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 30.94Продаж 31.42
- Актуальне
- Важливе