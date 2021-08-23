Якою буде погода на День Незалежності: прогноз від Укргідрометцентру

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Так, 24 серпня західні та центральні області накриють грози.

Зливи з грозами будуть в Києві і таких сусідніх областях, як Черкаська, Чернігівська, Житомирська, а також в Сумській.

Дощі будуть вдень і вночі у всіх західних областях: Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській, Волинській, Тернопільській.

Там буде від +18°C…+20°C. На півдні і сході України сонячно, від +26°C…+30°C. У Києві - +22°C…+24°C.

Тим часом на Півдні та Сході буде сухо та сонячно. Середня денна температура становитиме +25 C...+27C.

Найпрохолодніше буде на Заході. Там стовпчики термометра сягатимуть лише +19°C...+22°C. Водночас жителі східних регіонів та Криму зможуть насолодитися справді літніми +29°C.

У свою чергу, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що Україна 24 серпня потерпатиме від локальних дощів. У більшості областей країни на День Незалежності потепліє. Водночас жителям Заходу варто готуватися до похолодання.

У Києві на День Незалежності, за її словами, температура повітря в українській столиці може піднятися навіть до +30C.



Також відомо, що 24 серпня в західних областях грози, подекуди шквали 15-20 м/с; у Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях значні дощі (І рівень небезпеки, жовтий).

24 серпня у Київській, Чернігівській, Полтавській, Херсонській, Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.





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