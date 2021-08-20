Якою буде погода у святкові вихідні: прогноз від синоптика Наталки Діденко
В Україні на вихідних очікується тепла погода, проте можливі дощі з грозами та рвучкий вітер
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
21 серпня в Україні домінуватиме підвищений атмосферний тиск.
Тому в більшості областей опади малоймовірні - сонячно.
Лише на Сході залишки атмосферного фронту зумовлять локальні грозові дощі, а також у західних областях подекуди можливий періодичний дощ із грозою.
Вітер північно-західного напрямку може завтра бути рвучким на Півночі та у центральних областях, обережно під щитами та білбордами.
Температура повітря протягом суботи становитиме +22°C…+29°C.
У Києві завтра передбачається суха сонячна погода із температурою повітря +24°C…+26°C. Але вночі, пізніше ввечері та вранці +14°C…+18°C.
22, 23 серпня в Україні - розкішна погода, сухо, сонячно та тепло.
24 серпня на Заході та Півночі з'являться локальні грозові дощі. У більшості областей відновиться спека, а ось у західних областях трохи похолодає.
У Києві на День Незалежності температура повітря підвищиться до +30°C, тобто, буде спекотно, можливі локальні грозові дощі.
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