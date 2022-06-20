Якщо агресія РФ не припиниться в Україні, можуть постраждати інші країни, - президент Австрії
Президент Австрії Александер Ван дер Беллен поділяє занепокоєння країн Балтії, а також Фінляндії та Швеції, що агресія РФ не припиниться в Україні
Про це він заявив у коментарі АРА під час участі у саміті "Тримор’я" у Ризі, передає Укрінформ.
"Якщо почитати заяви і статті, які Путін зробив за останній рік, томоже скластися враження, що він хоче відновити царську імперію, яка була до Першої світової війни. Це все - причини для серйозного занепокоєння", - заявив австрійський президент.
Ван дер Беллен заявив, що розуміє "глибоке занепокоєння всіх балтійських країн, а також Фінляндії та Швеції, що агресія не припиниться в Україні, і якщо ми її не зупинимо, то можуть постраждати й інші країни".
- Раніше президент Австрії Александр Ван дер Беллен заявив, що РФ не вдасться розділити європейських союзників і вони зроблять "все можливе, щоб припинити російську загарбницьку війну".
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