Якщо Ізраїль постачатиме зброю Україні, тоді мав би оголосити Бандеру та Шухевича своїми героями, - Медведєв
Медведєв гнівається на Ізраїль через можливе постачання зброї Україні ,про яке заговорили в Тель-Авіві після посилення військової співпраці РФ та Ірану
Про це заявив заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв.
"Постачання зброї Києву стане для Ізраїлю дуже необачним кроком. Він зруйнує усі міждержавні відносини між країнами.
Я вже не говорю про те, що бандерівські виродки як були нацистами, так і залишилися ними. Достатньо подивитися на символіку їх сучасних посіпак. Якщо їм постачати зброю, тоді Ізраїлю вчасно оголосити Бандеру та Шухевича своїми героями…" - написав Медведєв у Telegram.
Відзначимо, Медведєва написав про це невдовзі після заяви міністра у справах діаспори Ізраїлю Нахмана Шая про те, що настав час розпочати постачання зброї Україні – у тому числі у відповідь на використання Росією іранських безпілотників.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.05
Купівля 40.05Продаж 40.82
-
EUR
Купівля 38.36Продаж 39.44
- Актуальне
- Важливе