Про це заявив заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв.

"Постачання зброї Києву стане для Ізраїлю дуже необачним кроком. Він зруйнує усі міждержавні відносини між країнами.

Я вже не говорю про те, що бандерівські виродки як були нацистами, так і залишилися ними. Достатньо подивитися на символіку їх сучасних посіпак. Якщо їм постачати зброю, тоді Ізраїлю вчасно оголосити Бандеру та Шухевича своїми героями…" - написав Медведєв у Telegram.

Відзначимо, Медведєва написав про це невдовзі після заяви міністра у справах діаспори Ізраїлю Нахмана Шая про те, що настав час розпочати постачання зброї Україні – у тому числі у відповідь на використання Росією іранських безпілотників.

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