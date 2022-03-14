Якщо НАТО закриє небо над Україною, то буде не Третя світова, а швидкий розгром Росії, – Княжицький

"Коли Захід зрештою побачить, що Путіна не зупиняє нічого, вони закриють небо і будуть змушені почати те, чого бояться. Захід вважає це Третьої світовою війною, я вважаю це великим розгромом росії", – наголосив він в етері Espreso.TV.



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Княжицький додав: "Росія взагалі не готова до війни, це ми побачили, коли українська армія значно менша за чисельністю, ніж армія агресора, знищила всі наземні сили окупанта. Найбільше біди нам завдають саме ракети та літаки рф. Тож небо необхідно закрити. Хоч я і бачу загрозу Третьої світової, проте переконаний, що Захід з цим справиться, тому що російська техніка просто непридатна для вжитку, думаю, ядерна також. Однак така загроза існує, для України в тому числі, особливо, коли ми говоримо про тактичну ядерну зброю".

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