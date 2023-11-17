"Якщо не хочете кататися на змагання у всякі Сомалі - агітуйте здаватися в полон", - Ярмоленко звернувся до росіян
Лідер київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко закликав російських спортсменів агітувати своє оточення, щоб ті здавалися в полон, а не йшли воювати й підтримували російську агресію
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на ютуб-канал "Хочу жить".
"Російські спортсмени, якщо хочете повернутися до світового спорту, а не кататися на змагання у всякі Сомалі - вам теж буде корисно хоча б непублічно, але агітувати своє оточення по-доброму здаватися в полон, а не йти на забій в Україну. Чим довше мовчатимете - тим більша ймовірність, що вам до кінця кар’єри доведеться сидіти вдома, не бачачи міжнародних змагань. Або виступати під прапором якоїсь держави 404", - сказав Андрій Ярмоленко.
Лідер збірної України записав ролик у рамках українського проєкту "Хочу жить", який створив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за підтримки Міноборони України та ГУР.
Цей проєкт створили для військових з РФ та Білорусі, щоб допомогти їм добровільно здатися в полон.
- На створення нового табору для військовополонених росіян Україна витратить кілька мільйонів гривень із держбюджету. Решту мають надати міжнародні партнери.
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