"Якщо не хочете кататися на змагання у всякі Сомалі - агітуйте здаватися в полон", - Ярмоленко звернувся до росіян

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на ютуб-канал "Хочу жить".

"Російські спортсмени, якщо хочете повернутися до світового спорту, а не кататися на змагання у всякі Сомалі - вам теж буде корисно хоча б непублічно, але агітувати своє оточення по-доброму здаватися в полон, а не йти на забій в Україну. Чим довше мовчатимете - тим більша ймовірність, що вам до кінця кар’єри доведеться сидіти вдома, не бачачи міжнародних змагань. Або виступати під прапором якоїсь держави 404", - сказав Андрій Ярмоленко.

Лідер збірної України записав ролик у рамках українського проєкту "Хочу жить", який створив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за підтримки Міноборони України та ГУР.

Цей проєкт створили для військових з РФ та Білорусі, щоб допомогти їм добровільно здатися в полон.