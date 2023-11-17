Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт "Якщо не хочете кататися на змагання у всякі Сомалі - агітуйте здаватися в полон", - Ярмоленко звернувся до росіян

"Якщо не хочете кататися на змагання у всякі Сомалі - агітуйте здаватися в полон", - Ярмоленко звернувся до росіян

17 листопада, 2023 п'ятниця
16:59
Спорт Андрій Ярмоленко, збірна України

Лідер київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко закликав російських спортсменів агітувати своє оточення, щоб ті здавалися в полон, а не йшли воювати й підтримували російську агресію

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на ютуб-канал "Хочу жить".

"Російські спортсмени, якщо хочете повернутися до світового спорту, а не кататися на змагання у всякі Сомалі - вам теж буде корисно хоча б непублічно, але агітувати своє оточення по-доброму здаватися в полон, а не йти на забій в Україну. Чим довше мовчатимете - тим більша ймовірність, що вам до кінця кар’єри доведеться сидіти вдома, не бачачи міжнародних змагань. Або виступати під прапором якоїсь держави 404", - сказав Андрій Ярмоленко.

Лідер збірної України записав ролик у рамках українського проєкту "Хочу жить", який створив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за підтримки Міноборони України та ГУР. 

Цей проєкт створили для військових з РФ та Білорусі, щоб допомогти їм добровільно здатися в полон.

  • На створення нового табору для військовополонених росіян Україна витратить кілька мільйонів гривень із держбюджету. Решту мають надати міжнародні партнери.
Відео
Україна
Росія
футбол
Збірна України
російська армія
Андрій Ярмоленко
полонені
Війна з Росією
окупанти
Військові новини
Читайте також:
обстріл, ППО
16 листопада, 2023 четвер
Українська ППО знищила 16 ворожих дронів і ракету Х-59
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
16 листопада, 2023 четвер
Хоча перемовини між Сі та Байденом не принесли результатів, такий діалог створює сподівання. Колонка Віталія Портникова
Карта. Авдіївка_1411
16 листопада, 2023 четвер
Ворог підтягнув хімічну бригаду: військовослужбовець Тимочко про штурми Авдіївки
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.23
    Купівля 37.23
    Продаж 37.79
  • EUR
    Купівля 39.94
    Продаж 40.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
17 листопада
17:52
Ексклюзив
безпілотник Leleka LR
Безпілотник Leleka LR має 100% позитивних відгуків в українських військових, - операційний директор UAC
17:49
Оновлено
ДТП
Суд узяв під варту 20-річну водійку та її пасажира, які втекли з місця смертельної ДТП у Києві
17:48
ЄС планує заборонити експорт пластикових відходів до бідних країн
17:47
Збірна України, Мальта - Україна, відбір Євро-2024
Україна - Італія: гімн перед матчем виконає оперний співак, який отримав поранення на війні
17:37
В Україні запустили грантову програму "Культура без бар'єрів": хто може взяти участь
17:27
Нідерланди
Нідерланди спрямують додаткові $2,2 млрд на військову допомогу Україні
17:22
Ексклюзив
Бійці спецпідрозділу "Карлсон" підняли український прапор на лівобережжі Херсонщини
"ОК Південь": для росіян на лівобережжі Дніпра довго лишатися на одній позиції смертельно небезпечно
17:17
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про передачу до загального бюджету "військового" ПДФО громад
16:58
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Ізраїль не зміг мінімізувати кількість загиблих у Газі, Нетаньягу звинувачує у цьому ХАМАС
16:56
собака
У Південній Кореї пропонують заборонити поїдання собак із 2027 року
16:55
Франція
Ментальне здоров'я, онкологія та медобладнання: Франція надасть 12 млн євро на потреби охорони здоров’я в Україні
16:39
Верховна Рада
Комітет ВР знову не підтримав скасування заочної форми навчання в Україні: всі подробиці
16:29
Центр національного спротиву
Рух "Атеш" створив партизанський осередок у Горлівці
16:25
SpaceX
SpaceX запустить найпотужнішу ракету в історії Starship 18 листопада
16:16
Ексклюзив
З Маріуполя у бік Херсона їде величезна кількість паливозаправників: мер Мелітополя про накопичення сил РФ
16:13
ЗАЕС
Через дії окупантів на ЗАЕС виник ризик відмови дизель-генераторів: подробиці
16:08
Міг-31К
Зеленський доручив військовим та уряду знайти рішення щодо тривог через польоти МіГ-31К
16:08
OPINION
Богдан Данилишин
Бізнеси очікують переважно скорочення зайнятості працівників
15:54
Ексклюзив
ізраїль україна
Україна та Ізраїль: історик Поліщук вважає, що країни стали конкурентами
15:48
Український центр захисту прав людини
Український центр захисту прав людини відкрив приймальні у регіонах: куди звертатися рідним полонених і безвісти зниклих військових
15:43
дерев'яний супутник
Для зменшення кількості сміття у космосі: США та Японія планують вивести на орбіту перший у світі деревʼяний супутник
15:42
Володимир Шаран
Шаран покинув пост головного тренера "Минаю"
15:40
Ексклюзив
ЗСУ, війна
Ворог атакує переважно живою силою: боєць ЗСУ Войтко про лівобережний плацдарм
15:34
Фінляндія
Фінляндія надішле Україні новий пакет військової допомоги на суму €100 млн
15:07
Вірменія
Вірменія передала Міжнародному кримінальному суду документ про ратифікацію Римського статуту
15:05
Штучний інтелект, ШІ
Голова OpenAI Альтман заявив, що штучний інтелект може врятувати людство від самознищення
14:39
Голодомор
Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу
14:29
наручники
Старовинна зброя, археологічні знахідки: жителя Сум судитимуть за контрабанду культурних цінностей
14:09
OPINION
Сергій Фурса
Повітряні тривоги. Час змінити алгоритм сповіщень
14:07
книжки
UAnimals нагородить авторів, чиї дитячі книжки популяризують гуманне ставлення до тварин
14:03
військові
У ЗСУ запускають автоматизовану систему управління оборонними ресурсами SAP, яку використовують у НАТО
13:50
Міст
Між Житомирською та Київською областями відновили ще один міст
13:48
полон
Комісія при Мінреінтеграції встановила 4337 українців, яких РФ позбавила волі під час війни
13:40
Огляд
Гроші
Соціальна допомога: хто може отримати та яка сума виплат буде у 2024-му
13:37
евакуація
З громади на Донеччині евакуювали сім'ю з 5 маленькими дітьми
13:33
Тарифи на електроенергію
Підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня 2024 року не буде: Міненерго спростувало інформацію, що шириться у соцмережах
13:25
Окупанти
Стріляли по автівці з цивільними: двом окупантам заочно повідомили про підозри
13:23
Понад 40 ветеранських організацій вимагають публічного звіту від міністра у справах ветеранів
13:08
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
ЗСУ на лівому березі Дніпра відтісняють ворога якнайдалі, щоб убезпечити Херсон від обстрілів
13:07
окупанти
Росіяни намагатимуться провести перегрупування на Херсонщині через закріплення ЗСУ, - ГУР
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV