Якщо олігархи відмовляться від активів, РНБО не включатиме їх до реєстру, - Данілов
Рада національної безпеки і оборони не включить до реєстру олігархів тих осіб, які добровільно відмовляться від своїх активів
Про це в інтерв'ю виданню Forbes заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Можливо, після прийняття закону про деолігархізацію, ми не включимо в реєстр олігархів жодного прізвища, бо вони самі відмовляться від активів та повернуть частину державі. Люди вже почали добровільно відмовлятися від свердловин", - сказав він.
За його словами, РНБО має історію по кожному олігарху.
Читайте також: Кого вважати олігархом, визначатиме РНБО, - законопроєкт Зеленського"Знаємо, як вони заволоділи своїми активами. Вони повинні це зрозуміти та позбутися активів, щоб не потрапити до переліку олігархів. Якщо вони зʼявляться в реєстрі, це буде відомо всьому світу", - додав Данілов.
- Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів.
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