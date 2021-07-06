Якщо олігархи відмовляться від активів, РНБО не включатиме їх до реєстру, - Данілов

Про це в інтерв'ю виданню Forbes заявив секретар РНБО Олексій Данілов.



"Можливо, після прийняття закону про деолігархізацію, ми не включимо в реєстр олігархів жодного прізвища, бо вони самі відмовляться від активів та повернуть частину державі. Люди вже почали добровільно відмовлятися від свердловин", - сказав він.



За його словами, РНБО має історію по кожному олігарху.

Читайте також: Кого вважати олігархом, визначатиме РНБО, - законопроєкт Зеленського

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

"Знаємо, як вони заволоділи своїми активами. Вони повинні це зрозуміти та позбутися активів, щоб не потрапити до переліку олігархів. Якщо вони зʼявляться в реєстрі, це буде відомо всьому світу", - додав Данілов.