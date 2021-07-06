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Якщо олігархи відмовляться від активів, РНБО не включатиме їх до реєстру, - Данілов

6 липня, 2021 вiвторок
14:39
Суспільство Олексій Данілов

Рада національної безпеки і оборони не включить до реєстру олігархів тих осіб, які добровільно відмовляться від своїх активів

Про це в інтерв'ю виданню Forbes заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Можливо, після прийняття закону про деолігархізацію, ми не включимо в реєстр олігархів жодного прізвища, бо вони самі відмовляться від активів та повернуть частину державі. Люди вже почали добровільно відмовлятися від свердловин", - сказав він.

За його словами, РНБО має історію по кожному олігарху.

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"Знаємо, як вони заволоділи своїми активами. Вони повинні це зрозуміти та позбутися активів, щоб не потрапити до переліку олігархів. Якщо вони зʼявляться в реєстрі, це буде відомо всьому світу", - додав Данілов.

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олігархи
РНБО
Олексій Данілов
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