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Головна війна з Росією Якщо РФ не скоїть нове вторгнення: Держдеп США анонсував зустріч Блінкена з Лавровим наприкінці наступного тижня

Якщо РФ не скоїть нове вторгнення: Держдеп США анонсував зустріч Блінкена з Лавровим наприкінці наступного тижня

18 лютого, 2022 п'ятниця
08:00
війна з Росією Держдеп США

Держсекретар США Ентоні Блінкен планує зустрітися з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим наприкінці тижня 21-27 лютого, щоб обговорити ситуацію щодо України

Про це повідомив у Twitter речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Держсекретар Блінкен зазначив у своєму виступі в Раді Безпеки ООН сьогодні, що оскільки ми вважаємо, що єдиний відповідальний спосіб вирішення цієї кризи - дипломатія та діалог, він запропонував зустрітися з міністром закордонних справ Лавровим у Європі наступного тижня. Росіяни відповіли пропонованими датами на кінець наступного тижня, які ми приймаємо, за умови, що не буде подальшого вторгнення Росії в Україну", - написав Прайс.

Речник Держдепу США також зазначив, що подальші дії РФ продемонструють її ставлення до дипломатії взагалі.

"Якщо вони вторгнуться в найближчі дні, це дасть зрозуміти, що вони ніколи серйозно не ставилися до дипломатії. Ми продовжуватимемо координувати свої дії з нашими союзниками та партнерами та наполягатимемо на подальшій співпраці з Росією через Раду НАТО-Росія та ОБСЄ", - додав Прайс.

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Сергій Лавров
Держдепартамент США
Ентоні Блінкен
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