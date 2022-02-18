Якщо РФ не скоїть нове вторгнення: Держдеп США анонсував зустріч Блінкена з Лавровим наприкінці наступного тижня

Про це повідомив у Twitter речник Держдепартаменту США Нед Прайс.



"Держсекретар Блінкен зазначив у своєму виступі в Раді Безпеки ООН сьогодні, що оскільки ми вважаємо, що єдиний відповідальний спосіб вирішення цієї кризи - дипломатія та діалог, він запропонував зустрітися з міністром закордонних справ Лавровим у Європі наступного тижня. Росіяни відповіли пропонованими датами на кінець наступного тижня, які ми приймаємо, за умови, що не буде подальшого вторгнення Росії в Україну", - написав Прайс.



Речник Держдепу США також зазначив, що подальші дії РФ продемонструють її ставлення до дипломатії взагалі.



"Якщо вони вторгнуться в найближчі дні, це дасть зрозуміти, що вони ніколи серйозно не ставилися до дипломатії. Ми продовжуватимемо координувати свої дії з нашими союзниками та партнерами та наполягатимемо на подальшій співпраці з Росією через Раду НАТО-Росія та ОБСЄ", - додав Прайс.

Нагадаємо, 17 лютого президент США Джо Байден заявив, що Росія може вторгнутися в Україну під фальшивим прапором протягом кількох наступних днів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав варіанти розвитку подій, після яких РФ може почати наступ.