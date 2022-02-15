Якщо Росія нападе на Україну, то це стане війною, де ми будемо брати участь, - Байден

Про це він сказав під час звернення щодо ситуації між Україною та РФ до американського народу, передає Еспресо.TV.



"Хочу чітко заявити, що чим ми не займаємось – ми не є загрозою для Росії, Україна не є загрозою, у нас немає планів розміщувати ракетну зброю в Україні, російський народ не є мішенню для нас,

громадянам РФ хочу сказати – ви нам не вороги, гадаю, ви не хочете вести кровопролитну війну з Україною. 77 років тому ми всі пліч-о-пліч билися. Але якщо РФ нападе на Україну - наша країна братиме участь у цій війні за власним вибором", - зазначив Байден.



Він додав, що, якщо найближчими тижнями повноцінне вторгнення відбудеться - "втрати будуть величезними, стратегічні втрати для РФ теж будуть величезними".



"Ситуація ширша, ніж питання України та Росії. це питання наших цінностей. Ми готові до потужних санкцій та тиску, економічного, наукового, фінансового, якщо Росія почне конфлікт. Якщо будуть прийняті кібератаки або інші способи війни вживатимемо заходів", - сказав президент США.

Раніше у Пентагоні заявили, що президент Росії Володимир Путін за останні кілька днів додав військовий потенціал уздовж кордону з Україною, а також у районі Білорусі.