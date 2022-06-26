Якщо росіяни атакуватимуть Словʼянськ і Краматорськ, ми побачимо гру: як перемолоти найбільше окупантів, - військовий оглядач Попович
Журналіст Денис Попович вважає, що якщо російські загарбники атакуватимуть Словʼянськ і Краматорськ, то Збройні сили України їх перемелють
Військовий оглядач поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Якщо російські окупанти будуть атакувати Словʼянськ і Краматорськ, ми побачимо гру "Як перемолоти найбільшу кількість російських загарбників?". Передчасно казати про оточення цієї системи укріплень", - зазначив Попович.
Журналіст додав, що Збройні сили України за 8 років війни з Росією дуже добре укріпили Словʼянськ.
"Наступ на Словʼянськ найближчим часом неможливий, адже там достатньо укріплений район, який готувався 8 років до такого розвитку подій. Аби штурмувати Словʼянськ і Краматорськ, росіянам треба бити "в лоб" - це робота не одного тижня", - зауважив Денис Попович.
- Інститут дослідження війни повідомив, що російські війська 24 червня провели невдалі наступальні дії на захід від Ізюма та на північ від Слов'янська.
- 26 червня очільник Донеччини Павло Кириленко заявив, що армія РФ стягує сили до Слов’янська, ймовірно рашисти спробують повторити сценарій Маріуполя та Сєверодонецька.
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