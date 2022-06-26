Військовий оглядач поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо російські окупанти будуть атакувати Словʼянськ і Краматорськ, ми побачимо гру "Як перемолоти найбільшу кількість російських загарбників?". Передчасно казати про оточення цієї системи укріплень", - зазначив Попович.

Журналіст додав, що Збройні сили України за 8 років війни з Росією дуже добре укріпили Словʼянськ.

"Наступ на Словʼянськ найближчим часом неможливий, адже там достатньо укріплений район, який готувався 8 років до такого розвитку подій. Аби штурмувати Словʼянськ і Краматорськ, росіянам треба бити "в лоб" - це робота не одного тижня", - зауважив Денис Попович.

Інститут дослідження війни повідомив, що російські війська 24 червня провели невдалі наступальні дії на захід від Ізюма та на північ від Слов'янська.

26 червня очільник Донеччини Павло Кириленко заявив, що армія РФ стягує сили до Слов’янська, ймовірно рашисти спробують повторити сценарій Маріуполя та Сєверодонецька.

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