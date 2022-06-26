Про це інформує керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Спостерігаємо накопичення живої сили, важкої броньованої техніки і артилерії на Слов’янському напрямку. Ворог застосовує свою тактику і намагається посунутися ближче до лінії нашої оборони для того, щоб окрім ракет, літаків, які вони системно використовують на Донеччині, використовувати ствольну артилерію для обстрілів міста.

Тактику росіяни не змінюють, ми бачили, що відбувалося в рідному Маріуполі та в Сєверодонецьку, тому зі Слов’янськом готуємося до будь-якого сценарію", — сказав Кириленко.

Очільник Донеччини додав, що українські воїни підготувалися до подібного сценарію. Нині вся лінія зіткнення під обстрілами.

Зі стотисячного Слов'янську Донецької області виїхало до 80 тисяч жителів.

22 червня Генштаб ЗСУ інформував, що ворог штурмує Слов’янський напрямок

23 червня зі зведення Генштабу стало відомо, що противник намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм-Барвінкове та Ізюм-Слов’янськ.

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