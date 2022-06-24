У Слов'янську залишається понад 20 тис. людей, - мер
Зі стотисячного Слов'янську Донецької області виїхало до 80 тисяч жителів
Про це мер Слов'янська Вадим Лях розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Було близько 100 тисяч, залишилася чверть населення міста - близько 23-24 тисяч. Продовжуємо евакуацію. Не тільки здорових людей і дітей. Евакуюємо лежачих хворих постійно, вивозимо і людей з психічними захворюваннями - це не тільки жителі нашої громади, а й ті, хто транзитом їхав через наше місто і залишився тут", - сказав він.
Лях додав, що у місті виплачуються усі види соцдопомоги - пенсії, виплати, субсидії.
На його думку, люди не хочуть евакуюватися, бо звикли до нових умов.
"Причини називають різні, що вони нікому не потрібні, що немає грошей. Насправді, швидше за все, ці люди і раніше не виїжджали за межі області, їм психологічно страшно виїхати", - сказав він.
При цьому Лях зазначає, що є й об'єктивні причини, як велика родина з лежачими хворими. Він каже, що люди намагаються пристосуватися.
Він вважає, що кількість охочих виїхати збільшиться як тільки почнеться "гаряча" фаза бойових дій.
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