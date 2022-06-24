У Слов'янську залишається понад 20 тис. людей, - мер

Про це мер Слов'янська Вадим Лях розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Було близько 100 тисяч, залишилася чверть населення міста - близько 23-24 тисяч. Продовжуємо евакуацію. Не тільки здорових людей і дітей. Евакуюємо лежачих хворих постійно, вивозимо і людей з психічними захворюваннями - це не тільки жителі нашої громади, а й ті, хто транзитом їхав через наше місто і залишився тут", - сказав він.

Лях додав, що у місті виплачуються усі види соцдопомоги - пенсії, виплати, субсидії.

На його думку, люди не хочуть евакуюватися, бо звикли до нових умов.

"Причини називають різні, що вони нікому не потрібні, що немає грошей. Насправді, швидше за все, ці люди і раніше не виїжджали за межі області, їм психологічно страшно виїхати", - сказав він.

При цьому Лях зазначає, що є й об'єктивні причини, як велика родина з лежачими хворими. Він каже, що люди намагаються пристосуватися.

Він вважає, що кількість охочих виїхати збільшиться як тільки почнеться "гаряча" фаза бойових дій.

22 червня Генштаб ЗСУ інформував, що ворог штурмує Слов’янський напрямок

23 червня зі зведення Генштабу стало відомо, що противник намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм-Барвінкове та Ізюм-Слов’янськ.